Автомобили Jaguar Land Rover избавят от нервных водителей

Jaguar Land Rover рассказал о работе над новой технологией, которая будет направлена на снижение уровня стресса водителей. Позднее аналогичный помощник будет предложен и для задних пассажиров.

Новая технология работает на базе искусственного интеллекта и освобождает водителя от регулировки температуры в салоне, подсветки панели приборов, освещения. Система при помощи камеры и биометрических датчиков мониторит состояние водителя, в том числе выражение лица, мимику, и на основе полученных данных активирует настройки, которые помогут расслабиться.

"Настройки персонализации могут включать смену освещения на более мягкое и успокаивающее, выбор любимого плейлиста и снижение температуры - если система увидит, что водитель зевает или определит другие признаки усталости", - рассказали в пресс-службе Jaguar Land Rover.

Ну а так как в основе новой технологии лежит искусственный интеллект, то в процессе взаимодействия будет происходить обучение: со временем система изучит водителя и его предпочтения, чтобы подстраиваться под настроение максимально точно.

Аналогичная технология будет доступна и для пассажиров заднего ряда - в этом случае камеры установлены в подголовники передних кресел.

"Если система заметит признаки усталости, она может приглушить освещение, затемнить окна и повысить температуру в задней части автомобиля, чтобы помочь пассажирам уснуть", - так видят работу антистресс-системы в Jaguar Land Rover.

Ранее "Российская газета" рассказывала о том, как автомобили Jaguar Land Rover могут помочь в борьбе с эпидемиями.