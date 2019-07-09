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09.07.2019 11:52
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Jaguar Land Rover избавят от нервных водителей

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover. Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Jaguar Land Rover рассказал о работе над новой технологией, которая будет направлена на снижение уровня стресса водителей. Позднее аналогичный помощник будет предложен и для задних пассажиров.

Новая технология работает на базе искусственного интеллекта и освобождает водителя от регулировки температуры в салоне, подсветки панели приборов, освещения. Система при помощи камеры и биометрических датчиков мониторит состояние водителя, в том числе выражение лица, мимику, и на основе полученных данных активирует настройки, которые помогут расслабиться.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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"Настройки персонализации могут включать смену освещения на более мягкое и успокаивающее, выбор любимого плейлиста и снижение температуры - если система увидит, что водитель зевает или определит другие признаки усталости", - рассказали в пресс-службе Jaguar Land Rover.

Ну а так как в основе новой технологии лежит искусственный интеллект, то в процессе взаимодействия будет происходить обучение: со временем система изучит водителя и его предпочтения, чтобы подстраиваться под настроение максимально точно.

Аналогичная технология будет доступна и для пассажиров заднего ряда - в этом случае камеры установлены в подголовники передних кресел.

"Если система заметит признаки усталости, она может приглушить освещение, затемнить окна и повысить температуру в задней части автомобиля, чтобы помочь пассажирам уснуть", - так видят работу антистресс-системы в Jaguar Land Rover.

Ранее "Российская газета" рассказывала о том, как автомобили Jaguar Land Rover могут помочь в борьбе с эпидемиями.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.
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#Land Rover #Jaguar