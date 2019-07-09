Новости

Более 200 мигрантов задержаны в Мексике по пути в США 04:53
В Приморье возбуждено уголовное дело из-за травмы ребенка в ТЦ 04:34
Аналитики предсказали США дефолт в сентябре 04:33
Видео: Козлу Тимуру из Приморского сафари-парка исполнилось пять лет 04:15
Болтон назвал началом санкции США против Ирана 04:08
Во Флориде на испытательной площадке SpaceX произошел пожар 03:47
Первый демократ выбыл из предвыборной гонки в США 03:22
Судно Alan Kurdi спасло в Средиземном море более 40 мигрантов 02:45
В Абхазии россияне пострадали в ДТП с маршруткой 02:45
Не менее 23 человек пострадали при пожаре на фабрике в Испании 02:28
США одобрили продажу Тайваню оружия на 2,2 миллиарда долларов 02:20
Трамп отказался сотрудничать с британским послом в США 02:01
Бывшая жена Маккартни получила рекордную компенсацию от СМИ 02:01
Ливень в Вашингтоне затопил метро и частично Белый дом 01:18
В венском метро появились ароматические поезда 00:37
В Тбилиси проходят сразу четыре акции протеста 08.07.2019
В России рухнули продажи Chevrolet Niva 08.07.2019
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ 08.07.2019
Путин распорядился провести в 2020 году Год памяти и славы 08.07.2019
Хорватия начала вступление в зону евро 08.07.2019
Мужчина упал с "Парящего моста" в Зарядье 08.07.2019
Алексей Сутормин стал игроком "Зенита" 08.07.2019
В Краснодарском крае резко испортится погода 08.07.2019
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина-ЕС 08.07.2019
Порошенко пообещал "дать в морду" тем, кто кричал ему "Позор!" 08.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 8 по 14 июля
Когда в Россию вернется лето
Когда в Россию вернется лето
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
09.07.2019 04:08
Рубрика: В мире

Болтон назвал началом санкции США против Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Фото: Evan Vucci/ AP

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон только начал применять широкомасштабные ограничивающие меры в отношении Ирана и планирует усилить санкции до конца года. По его словам, это должно вынудить Тегеран вернуться к диалогу.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Косачев: Только США могут спасти ядерную сделку с Ираном

"Цель президента - заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", - заявил советник американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не позволит Ирану сохранить открытым "никакой путь к ядерным вооружениям", передает ТАСС.

Между тем президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной". Он также отметил, что последние шаги Тегерана полностью соответствовали ядерной сделке. Однако несколько дней назад власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана Ядерная программа Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме будут добиваться экстрадиции оскорбившего президента журналиста
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Комитет Думы поддерживает идею о прекращении импорта из Грузии вина и воды
Иран превысил уровень обогащения урана
СК проверит службу опеки по делу об избиении девочки в Ингушетии