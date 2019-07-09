Болтон назвал началом санкции США против Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон только начал применять широкомасштабные ограничивающие меры в отношении Ирана и планирует усилить санкции до конца года. По его словам, это должно вынудить Тегеран вернуться к диалогу.

"Цель президента - заключить путем переговоров новую сделку, которая будет отвечать всем интересам Соединенных Штатов", - заявил советник американского лидера. Он подчеркнул, что Дональд Трамп неоднократно давал понять, что не позволит Ирану сохранить открытым "никакой путь к ядерным вооружениям", передает ТАСС.

Между тем президент Ирана Хасан Роухани назвал американские санкции "актом терроризма" и "полноценной экономической войной". Он также отметил, что последние шаги Тегерана полностью соответствовали ядерной сделке. Однако несколько дней назад власти Ирана приняли решение больше не соблюдать ограничения на уровень обогащения урана на своих ядерных объектах.