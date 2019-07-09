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09.07.2019 15:22
Рубрика: Культура

В Китае найдены длинные черепа возрастом 12 тысяч лет

Текст: Денис Передельский
Фото: American Journal of Physical Anthropology Фото: American Journal of Physical Anthropology
Фото: American Journal of Physical Anthropology

Международная команда антропологов при раскопках на северо-востоке Китая обнаружила искусственно деформированные человеческие черепа, возраст которых составляет около 12 тысяч лет.

Отчет об исследовании опубликован в журнале American Journal of Physical Anthropology, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Открытие совершила команда исследователей из Китая, Сингапура и США.

Фото: ГТРК Смоленск
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Она обнаружила, похоже, древнейшие свидетельства того, что некоторые народы искусственно деформировали черепа. Этот процесс известен давно и неплохо изучен. Деформировать черепные коробки начинали с младенчества, когда кости еще мягкие и податливые.

Для этого использовали набор специальных деревянных инструментов. Подобное до сих пор практикуется у некоторых племен в разных частях мира. В данном случае черепа удлиняли, вытягивая их и придавая им необычную форму.

Наиболее популярная гипотеза объясняет подобную практику желанием древних народов выделить представителей высшего сословия. В ходе раскопок было обнаружено 25 скелетов. У 11-ти из них черепа были деформированы.

Четыре черепа принадлежали взрослым мужчинам, один - взрослой женщине, а остальные оказались детскими. Останки не были похоронены в одной могиле. Радиоуглеродное датирование показало, что они были погребены в течение 7000 лет, то есть в период от 12000 до 5000 лет назад.

Некоторые из этих людей были похоронены вместе с ритуальными артефактами, предположительно, керамикой.

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