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09.07.2019 09:28
Рубрика: Легковые авто

Hyundai заинтриговал первым фото новой модели

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".

Фото: Пресс-служба Hyundai.
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Больше никаких подробностей о новой модели в Hyundai не рассказали, пообещав раскрыть их в течение ближайших недель. Зато корейцы сообщили, где состоится мировая премьера автомобиля: это случится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Если вспомнить, как активно Hyundai обновлял линейку кроссоверов, отложив модернизацию субкомпактных моделей, например, хэтчбека i20, то можно предположить, что к премьере готовят именно его.

Вполне вероятно, что здесь Hyundai не будет отставать от тренда и тоже сделает из обычной "пятидверки" псевдокроссовер, который окажется на ступень ниже нового Venue.

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#Hyundai