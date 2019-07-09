Hyundai заинтриговал первым фото новой модели

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".

Больше никаких подробностей о новой модели в Hyundai не рассказали, пообещав раскрыть их в течение ближайших недель. Зато корейцы сообщили, где состоится мировая премьера автомобиля: это случится в сентябре на автосалоне во Франкфурте.

Если вспомнить, как активно Hyundai обновлял линейку кроссоверов, отложив модернизацию субкомпактных моделей, например, хэтчбека i20, то можно предположить, что к премьере готовят именно его.

Вполне вероятно, что здесь Hyundai не будет отставать от тренда и тоже сделает из обычной "пятидверки" псевдокроссовер, который окажется на ступень ниже нового Venue.