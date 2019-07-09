Малахов призвал Зеленского защитить журналистов после отмены телемоста

Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста "Надо поговорить". Он призвал главу государства обеспечить безопасность журналистов телеканала NewsOne.

Малахов подчеркнул, что Зеленский обязан обеспечить исполнение правовых положений Конституции страны. Напомним, украинским ведущим и членам их семей начали поступать угрозы физической расправы и телемост пришлось отменить. Как заявили представители телеканала, они считают подобное давление "возвращением Украины во времена прямого запугивания и давления на свободу журналистов".

"Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" - журналисты, четвертая власть, - а также члены их семей не пострадали", - заявил Малахов в Instagram.

Как заявила пресс-служба ВГТРК, "телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал показательной отмену телемоста Украины с РФ. По его словам, страна по-прежнему находится под влиянием проигравшей президентские выборы команды Петра Порошенко.