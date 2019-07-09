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09.07.2019 07:56
Рубрика: Общество

Малахов призвал Зеленского защитить журналистов после отмены телемоста

Российский телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста "Надо поговорить". Он призвал главу государства обеспечить безопасность журналистов телеканала NewsOne.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Малахов подчеркнул, что Зеленский обязан обеспечить исполнение правовых положений Конституции страны. Напомним, украинским ведущим и членам их семей начали поступать угрозы физической расправы и телемост пришлось отменить. Как заявили представители телеканала, они считают подобное давление "возвращением Украины во времена прямого запугивания и давления на свободу журналистов".

"Вы должны сделать все возможное, чтобы "слуги народа" - журналисты, четвертая власть, - а также члены их семей не пострадали", - заявил Малахов в Instagram.

Как заявила пресс-служба ВГТРК, "телемост с компанией NewsOne задумывался для того, чтобы простые люди, не политики, попытались, глядя в глаза друг другу, обсудить то, что объединяло россиян и украинцев в прошлом и объединяет в настоящем".

Сенатор от Крыма Сергей Цеков назвал показательной отмену телемоста Украины с РФ. По его словам, страна по-прежнему находится под влиянием проигравшей президентские выборы команды Петра Порошенко.

Общество СМИ и соцсети В мире экс-СССР Украина Отношения России и Украины Политический кризис на Украине
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