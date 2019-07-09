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09.07.2019 21:04
Рубрика: Легковые авто

Названы самые популярные автомобили за 2 миллиона рублей

Текст: Юрий Зубко

Эксперты "Автостата" составили рейтинг самых продаваемых автомобилей России со средней ценой 2 млн рублей.

На первом месте бестселлер Toyota. Седан Camry с января по июнь 2019 года разошелся тиражом 16 321 автомобиль. Стоимость этой модели в зависимости от комплектации варьируется от 1,57 до 2,5 млн рублей.

На втором месте кроссовер Volkswagen Tiguan. Было куплено 16 294 машины, а диапазон цен на SUV начинается от 1,5 млн и заканчивается на отметке 2,6 млн рублей. 

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Тройку лидеров замыкает еще одна модель Toyota (13 277 экземпляров). RAV4 предлагается в России по цене от 1,57 млн до 2,3 млн рублей.

Четвертое место занял также японский кроссовер, но другого автопроизводителя - Mitsubishi Outlander. Его объем продаж в январе - июне 2019 года составил 10 656 экземпляров, а диапазон цен - от 1,69 до 2,5 млн рублей.

В топ-5 также попал Skoda Kodiaq. За полгода реализована 10 591 машина. Чешский кроссовер можно приобрести от 1,5 млн рублей, верхняя граница стоимости достигает 3 млн рублей. 

Напомним, продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июне, согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, снизились на 3,3% и составили 151 180 машин. По итогам же шести месяцев текущего 2019 года на российском авторынке было реализовано 828 750 автомобилей (-2,4%).

Президент АвтоВАЗа Ив Каракатзанис уже заявил, что компания не ожидает роста российского авторынка по итогам 2019 года. По его словам, Lada "готовится к различным сценариям развития".  

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#Toyota #Volkswagen #Skoda #Mitsubishi