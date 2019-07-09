Неверов: Заявление Госдумы по Грузии не противоречит позиции президента

Одобренное сегодня заявление Госдумы по ситуации в Грузии не противоречит позиции президента РФ. Об этом журналистам заявил глава парламентской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Напомним, что ранее Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер (каких - на усмотрение кабмина по согласованию с президентом).

Реагируя на принятый нижней палатой документ, президент РФ заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

В документе палаты выражено отношение к официальным властям и лицам, а не к грузинскому народу, подчеркнул Неверов.

- Государственная Дума выразила свою позицию в отношении антироссийских провокаций, которые происходят в стране и никак не пресекаются властями Грузии, - напомнил он. - И принимая заявление мы подчеркивали, что мы не вмешиваемся во внутренние дел страны, но возникшая ситуация напрямую затрагивает Россию.