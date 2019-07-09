Обновленный Lada Largus: когда можно купить и какова цена

Lada официально рассказала, как обновилось семейство Largus и на сколько рестайлинг сделал модель дороже.

Как сообщала "Российская газета" ранее, все автомобили Lada Largus получили пересмотренную решётку радиатора, логотип бренда с объёмным изображением ладьи на решётке радиатора, рулевом колесе, ступичных колпаках, на створках распашных дверей разместилось название марки, выполненное большими буквами.

Во всех комплектациях Lada Largus - новая ткань обивки сидений. Фары головного света теперь гаснут при выключении зажигания.

Предметно по комплектациям: на пассажирском универсале в версии исполнения Comfort теперь устанавливаются 4 динамика. Ранее автомобиль поставлялся только с парой фронтальных. Цена Lada Largus Comfort - 686 900 рублей. Дореформенный вариант автомобиля стоит 681 400 рублей.

В комплектации Luxe пассажирский Largus получил чёрную центральную стойку. Для "люксовых" универсалов пересмотрели пакет Prestige, в который теперь входит глубокая тонировка задней полусферы остекления. Такой Largus стоит 722 900 рублей, что на 10 500 рублей дороже дорестайлинговой версии. Аналогичные обновки доступны и для Largus Cross, за который просят минимум 751 900 рублей (+ 11 000 рублей к цене предшественника).

Обновлённый фургон Lada Largus Comfort можно дооснастить электроуправляемыми зеркалами с подогревом, датчиками парковки и рейлингами, которые входят в состав пакета Plus, ранее недоступным для коммерческого варианта модели. Цена "комфортного" фургона Largus с допопциями - 676 900 рублей.

По технической части изменений не произошло. Универсал и фургон семейства предлагаются с бензиновыми двигателями мощностью 87 и 106 л.с., в паре с которыми работает 5-ступенчатая МКП.

Купить обновлённые Lada Largus уже можно. Эту информацию подтвердили "Российской газете" несколько официальных дилеров марки.