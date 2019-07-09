Рапота: Постком готов обсуждать вопросы интеграции с рабочей группой

Александр Лукашенко как председатель Высшего государственного совета поручил 9 июля МИД Беларуси проработать вопрос об участия представителей Постоянного комитета СГ в деятельности двусторонней рабочей группы, передает пресс-служба главы государства.

Дело в том, информирует БЕЛТА, что во время встречи главы государства с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, Лукашенко акцентировал внимание на необходимости своевременного решения накопившихся проблем в двусторонних отношениях. Собеседник согласился с утверждением президента, но указал на отсутствие представителей Посткома в составе созданной рабочей группы. Об этом он заявил по итогам встречи с белорусским лидером.

Вместе с тем, Постком не стоит в стороне от развития двусторонних отношений, подчеркнул Рапота. "Это наша прямая обязанность и ответственность - развитие российско-белорусских отношений. Мы этим занимаемся в ежедневном режиме, - подчеркнул он. - Как только началась работа совместной группы, мы, естественно, предложили свое видение ситуации. Уверен, что это будет использовано. Если потребуется наше более активное участие, мы к этому готовы".

Постоянный комитет, заверил государственный секретарь, готов делать все от него зависящее, чтобы СГ развивалось в соответствии с договором от 1999 года. "А там очень много серьезных позиций, которые требуют своего развития", - добавил он. По его мнению, основой Союзного государства должны быть политические военные отношения, сотрудничество в области внешней политики, а также создание единой структурной промышленной политики, транспортного, энергетического пространства.

"Тут еще очень-очень много работы. Причем работы не столько в юридической плоскости, потому что каких-то серьезных правовых препятствий для развития сотрудничества у нас нет. Многое уже отработано. Но нам нужны значимые, серьезные проекты, которые бы это единое пространство создавали", - сказал Рапота. В качестве примера успешных проектов он назвал строительство атомной электростанции.

Для решения любой задачи нужны две составляющие - политическая воля, взаимопонимание плюс достаточный уровень компетенции у исполнителей, считает государственный секретарь СГ. "Если будет политическая воля для решения задачи, четко сформулированная, и будут квалифицированные исполнители, которые могут эту задачу решить, любая задача нам по силам", - резюмировал Григорий Рапота.