ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы

Столичный Центр организации дорожного движения выложил в Сеть адреса всех камер на столичных дорогах.

Эта публикация последовала после недавнего выступления Владимира Путина на заседании Госсовета. Глава государства заявил, что прятать камеры на опасных участках дорог недопустимо. В ответ ЦОДД разместил данные обо всех своих камерах. Адреса комплексов видеофиксации доступны по ссылке.

Между тем, подчеркивают в ЦОДД, информация о камерах никогда не была секретной. Например, "Яндекс. Навигатор" давно предупреждает московских водителей о приближении к камере. И заодно объявляет, на какое нарушение "заточен" комплекс видеофиксации.