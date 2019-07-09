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09.07.2019 18:21
Рубрика: ПДД

ЦОДД выложил в Сеть адреса всех камер на дорогах Москвы

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Столичный Центр организации дорожного движения выложил в Сеть адреса всех камер на столичных дорогах.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Эта публикация последовала после недавнего выступления Владимира Путина на заседании Госсовета. Глава государства заявил, что прятать камеры на опасных участках дорог недопустимо. В ответ ЦОДД разместил данные обо всех своих камерах. Адреса комплексов видеофиксации доступны по ссылке.

Между тем, подчеркивают в ЦОДД, информация о камерах никогда не была секретной. Например, "Яндекс. Навигатор" давно предупреждает московских водителей о приближении к камере. И заодно объявляет, на какое нарушение "заточен" комплекс видеофиксации.

#ПДД