Прокурор попросил для экс-мэра Великого Новгорода 12 лет наказания

В Новгородском райсуде завершились прения сторон по делу экс-мэра Великого Новгорода Арнольда Шалмуева. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в 17 миллионов рублей. В данный момент он и так отбывает наказание за хищение денег при дорожном строительстве.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Новгородского районного суда, гособвинитель попросил для Шалмуева 12 лет лишения свободы.

Отметим, что в 2016-м году экс-чиновника приговорили к восьми годам десяти месяцам лишения свободы. Соответственно, предлагая меру наказания в связи с новым уголовным делом, гособвинитель исходил из итогового срока.

На заседании адвокат подсудимого выступала за то, чтобы переквалифицировать обвинение по более мягкой статье и ограничиться штрафом.

Следующее заседание по делу Шалмуева пройдет в понедельник, 15 июля.

Справка "РГ"

Второе уголовное дело в отношении Арнольда Шалмуева было возбуждено в августе прошлого года, преступление, в котором обвиняют экс-чиновника имело место в 2012-м. По версии следствия, он передал взятку в размере 17 миллионов рублей бывшему сенатору от региона за передачу дополнительных полномочий в сфере дорожного строительства.