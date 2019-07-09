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09.07.2019 17:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокурор попросил для экс-мэра Великого Новгорода 12 лет наказания

Текст: Вера Черенева

В Новгородском райсуде завершились прения сторон по делу экс-мэра Великого Новгорода Арнольда Шалмуева. Бывшего высокопоставленного чиновника обвиняют в получении взятки в 17 миллионов рублей. В данный момент он и так отбывает наказание за хищение денег при дорожном строительстве.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Новгородского районного суда, гособвинитель попросил для Шалмуева 12 лет лишения свободы.

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Отметим, что в 2016-м году экс-чиновника приговорили к восьми годам десяти месяцам лишения свободы. Соответственно, предлагая меру наказания в связи с новым уголовным делом, гособвинитель исходил из итогового срока.

На заседании адвокат подсудимого выступала за то, чтобы переквалифицировать обвинение по более мягкой статье и ограничиться штрафом.

Следующее заседание по делу Шалмуева пройдет в понедельник, 15 июля.

Справка "РГ"

Второе уголовное дело в отношении Арнольда Шалмуева было возбуждено в августе прошлого года, преступление, в котором обвиняют экс-чиновника имело место в 2012-м. По версии следствия, он передал взятку в размере 17 миллионов рублей бывшему сенатору от региона за передачу дополнительных полномочий в сфере дорожного строительства.

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