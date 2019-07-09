На VI Форуме регионов обсудят углубление интеграции Союзного государства

Лейтмотивом и фундаментом предстоящего VI Форума регионов Беларуси и России станут вопросы дальнейшего углубления интеграции в рамках Союзного государства. Так сформулировал 9 июля на заседании оргкомитета содержание предстоящей встречи в городе на Неве председатель Совета Республики Беларуси Михаил Мясникович.

По словам спикера парламента, слова которого передает пресс-служба Совета Республики Национального собрания Беларуси, актуальность форума состоит, в частности, в том, что и накануне, и в процессе его проведения будут очень активно на самом высоком уровне обсуждаться вопросы углубления интеграции двух государств. В этой связи он предложил активнее использовать площадку предстоящего форума для обсуждения текущих проблем и поднимать входящие в компетенцию его участников вопросы с конкретными предложениями. В качестве примера он привел отмену роуминга на территории СГ.

Большие ожидания связаны в Минске и с проведением двустороннего молодежного форума, который, по словам спикера, должен пройти заинтересованно и неформально. Союзные отношения двух братских стран он назвал ценностью, которую необходимо передать молодым поколениям. "Молодежь достаточно амбициозна, поднимает актуальные вопросы. Те, кто занимает определенное должностное положение, должны соответствовать требованиям этой среды", - убежден белорусский политик.

Как уже сообщал "СОЮЗ", Форум регионов пройдет 16-18 июля, а его центральным событием станет пленарное заседание, в котором предусмотрено участие Владимира Путина и Александра Лукашенко. В этом году темой форума станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства Беларуси и России. В Санкт-Петербурге будут подписаны соглашения о сотрудничестве между регионами двух стран, коммерческие контракты и другие документы.