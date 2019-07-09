Под Калугой нашли останки пропавшего 77 лет назад летчика с Кубани

Под Калугой обнаружили останки кубанского летчика, который пропал без вести 77 лет назад во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по Краснодарскому краю. Ведомство оказывает содействие в поиске родственников пилота, который считался пропавшим без вести.

Известно, что летчик был жителем кубанского города Темрюк. Фрагменты разбившегося истребителя Як-7Б и тело пилота нашли в Ульяновском районе Калужской области во время поисковых работ.

"Установлена личность пилота. Им являлся житель Темрюка лейтенант Анатолий Семенович Калиниченко, предположительно 1912 (возможно 1916) года рождения, - сообщили в пресс-службе управления ФССП по Краснодарскому краю. - Командир звена 248-го истребительного авиационного полка 234-й истребительной авиационной дивизии не ввернулся из боевого задания (пропал без вести) 22 августа 1942 года".

После обнаружения останков погибшего летчика активисты из поисковой организации "Кубанский плацдарм" обратились к жителям Краснодарского края с просьбой в поиске родных и близких пилота.

"Известно, что в списке безвозвратных потерь числится только один родственник летчика - мать, Евдокия Антоновна Калиниченко", - говорится в сообщении.