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Российские артисты прокомментировали выходку грузинского ведущего

Новости
    09.07.2019, 16:56
Текст:   Олег Усков
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости

Российские артисты отреагировали на обострение отношений с Грузией, случившееся после хамства в прямом эфире телеведущего, позволившего себе нецензурную брать в адрес президента Российской Федерации.

ЧП спровоцировало беспорядки в Тбилиси, столице страны. Протестующие потребовали уволить ведущего, но руководство канала ограничилось лишь его временным отстранением от эфира. 

Меж тем многие россияне приняли инцидент близко к сердцу. В том числе - в артистической среде. Создатель группы "Ласковый май" Андрей Разин, в частности, заявил, что его группа больше никогда не будет выступать в Грузии. Призвав в аналогичному шагу коллег. 

А что они на это?

Фото: kino-teatr.ru
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Певица Татьяна Буланова заняла лояльную Грузии позицию. Заметив, что не стоит отождествлять одного человека, в частности - хама-журналиста, с целой страной и ее народом. "Его высказывание выглядело глупо, он сам оскорбил свой народ, от лица которого попытался выступить", - пояснила артистка в комментарии "Вечерней Москве". Добавив, что, по ее мнению, инцидент - не более чем провокация, "оскорбительная, прежде всего, для студии, из которой он вещал". При этом Татьяна заключила, что лично ее отношение к Грузии "ровно никак" не изменилось - "как и у большинства нормальных людей". "У меня в Грузии есть друзья, знакомые, которые также воспринимают эту ситуацию с абсолютным недоумением", - говорит Буланова. .

С коллегой согласна российская певица и телеведущая Анита Цой, для которой Грузия прежде всего ассоциируется с радушием, гостеприимством и красотой. И никак не с хамством одного конкретного человека.

"Нельзя всех людей грести под одну гребенку", - предостерегает артистка, отмаечая, что для нее народ Грузии был и остается "радушным и гостеприимным, интеллигентным". "Грузия - это удивительные, яркие люди, потрясающая природа, неповторимая кухня", - перечислила певица. Поэтому "из-за одного человека, который буквально бросает тень на всю свою нацию, судить народ нельзя", ведь он поступил "ужасно некрасиво, нетактично и безграмотно". По словам Аниты, ему подобных она "сразу вычеркивает из своего личного списка".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Лев Валерьянович Лещенко настроен не так радужно. Он не собирается в ближайшее время выступать в Грузии. Но не из-за какой-то неприязни к стране, а от нежелания нарваться на оскорбления. "Выходка этого ведущего просто безобразна. Думаю, он сам до конца не понял, что совершил, что жить ему с этим клеймом еще долго", - предположил легендарный советский и российский артист. Пояснив, что площадная брать ведущего - "это ведь грубость по отношению ко всему нашему народу, к нашей стране, а не просто к президенту". "Отвратительный поступок, только ради пиара", - считает Лещенко.

Певец добавил, что у него нет негативного отношения к Грузии и грузинскому народу. Но ему не нравятся русофобские настроения части грузинского общества, и поэтому его концертов в Грузии в ближайшее время ждать не стоит: "Терпеть оскорбления я бы не согласился", - подвел итог артист.

Ранее инцидент прокомментировал, конечно же, Юрий Лоза.

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