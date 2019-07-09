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09.07.2019 14:19
Рубрика: В мире

СМИ: За Ассанжем в посольстве Эквадора велась слежка 24 часа в сутки

Текст: Юрий Когалов
Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж находился под круглосуточным наблюдением, пока скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом пишет испанская El Pais, получившая доступ к видео- и аудиозаписям, а также отчетам компании Undercover Global SL, занимавшейся охраной дипмиссии с 2012 по 2017 год.
Фото: AP Photo/Matt Dunham Фото: AP Photo/Matt Dunham
Фото: AP Photo/Matt Dunham

Как отмечает газета, сотрудниками компании собиралась всевозможная информация на кибер-активиста, особое внимание уделялось его встречам с адвокатами и членами его команды, разрабатывавшими стратегию защиты, в том числе, варианты побега в другую страну. Впрочем, от подобного шага Ассанж отказался, посчитав, что это будет его поражением.

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На ежедневной основе сотрудники службы безопасности готовили отчеты обо всем, что происходило с "гостем". Интерес к Ассанжу был настолько огромен, что в определенный момент провели даже графологический тест (используется для определения характера по почерку), а также изучили ДНК ребенка одной из ближайших сподвижниц активиста, чтобы узнать, не является основателем WikiLeaks его отцом.

Интересно, что Ассанж подозревал о слежке, использовал устройство для искажения голоса, проводил встречи в женском туалете, однако это не помещало записывать его разговоры.

В самой компании Undercover Global SL, занимавшейся охраной посольства и слежкой за основателем WikiLeaks, отказались от комментариев, заявив, что были наняты властями Эквадора, и вся собранная ими информация является конфиденциальной и принадлежит правительству латиноамериканской страны.

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После прихода к власти в Эквадоре президента Ленина Морено задачи охраны посольства в Лондоне были переданы другой фирме, но видеокамеры продолжали записывать происходящее с Ассанжем. Также велась аудио- и фотосъемка. Кстати, именно с помощью этих файлов пытались шантажировать основателя WikiLeaks, требуя с него 3 миллиона евро за то, чтобы эти документальные материалы не оказались бы в открытом доступе. Юристы Ассанжа обратились в испанский суд, двое из предполагаемых вымогателей были арестованы.

Напомним, правозащитник скрывался в дипмиссии Эквадора с 2012 года. Ордер на арест Ассанжа изначально выдала Швеция, которая обвиняла его в сексуальных домогательствах. Однако основатель WikiLeaks заявлял, что Стокгольм действует в интересах Вашингтона и может выдать его США, где его обвиняют в шпионаже за публикацию секретных военных и дипломатических документов в 2010 год (по данному делу ему грозит до 175 лет тюрьмы или даже смертная казнь). Впоследствии дело в Швеции было закрыто, но ордер на его арест все еще действовал в Великобритании - за неявку в суд.

При президенте Ленине Морено отношение к Ассанжу изменилось. В итоге глава государства лишил основателя WikiLeaks права на убежище на территории посольства этой южноамериканской страны в Лондоне - в связи в многократным нарушением условий пребывания в дипмиссии. Британская полиция, приглашенная дипломатами, задержала его прямо в диппредставительстве. В мае суд приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог. Слушания по запросу США о его экстрадиции пройдут после 24 февраля 2020 года.

В мире Южная Америка Эквадор В мире Европа Великобритания Джулиан Ассанж: история борьбы
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