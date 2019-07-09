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09.07.2019 18:36
Рубрика: Легковые авто

Toyota тестирует автомобиль, работающий от энергии солнца

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota, заручившись поддержкой компании Sharp и Организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий, приступила к тестам необычной модификации Prius, которая эффективнее серийного гибрида в несколько раз.

Лифтбек Toyota Prius оборудовали солнечными панелями производства Sharp: их разместили на капоте, крыше, крышке багажника, включая стекло.

Напомним, что у Prius есть серийная версия с солнечной панелью на крыше, но экспериментальный вариант, как это ни странно, оказался эффективнее. Например, КПД производства электроэнергии от лучей увеличился с 22,5 до более чем 34%, а номинальная выходная мощность выросла почти в 5 раз.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Но коренное отличие тестового Toyota Prius заключается в другом: автомобиль способен заряжаться не только, когда припаркован, но и когда находится в движении. В Toyota заявляют, что аккумулятор во время бездействия автомобиля, благодаря увеличенном количеству панелей, способен зарядиться, чтобы преодолеть 44,5 км, в то время как результат серийного Prius во много раз скромнее - чуть более шести километров.

Если на автомобиле ехать, то за счёт аккумуляции энергии путём рекуперации дальность запаса хода на электричестве вырастает до 56,3 км.

Toyota будет проводить испытания в Токио и других городах Японии, а полученный опыт будет использован в дальнейшем для создания бортовой системы солнечной зарядки.

Напомним, ранее "Российская газета" рассказывала о Lightyear One - солнцемобиле с рекордным запасом хода.

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