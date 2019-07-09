Украинский военный выстрелил в свою подчиненную в Донбассе

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную. Военнослужащий устроил самосуд над женщиной, которая сотрудничала с ЛНР.

Как сообщил представитель пресс-службы управления оборонного ведомства самопровозглашенной республики Иван Филипоненко, рядовая Савушкина в течение десяти месяцев передавала военнослужащим Народной милиции личные данные на офицеров и контрактников соединения.

Начальник отдела кадров выстрелил подчиненной в живот из табельного оружия. Женщина была госпитализирована.

В прошлом месяце сообщалось, как командир одного из подразделений Вооруженных сил Украины в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с боевых позиций. Устроивший самосуд военнослужащий пребывал в состоянии алкогольного опьянения. А ранее украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию и застрелили командира, угрожавшего им трибуналом.