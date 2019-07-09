В Беларуси чествуют легендарный "Лесной Иерусалим"

В Новогрудке чествуют партизан знаменитого отряда Бельских. Среди ста человек, приехавших в Беларусь со всего мира, чтобы отметить 75-летие ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков, Арон Бельский - младший из легендарных братьев, живущий сейчас в США. В начале июня он побывал в Москве, где вместе с президентом России Владимиром Путиным открывал памятник евреям-героям сопротивления.

"Буду помнить все, что тогда происходило с нами до последнего своего вздоха, - сказал он "РГ". - Была война. Но помню не только бои и кровь. Помню и ясное небо, солнце. А немцев мы не боялись. Мы были на своей земле. Мы с братьями (а было у нас в семье 10 братьев и две сестры) выросли в деревне. А там простая философия: почему кто-то должен прийти и забрать то, что заработано нами? Мы не боялись леса, как боялись его немцы. Лес - это наша свобода и спасение!"

Потомки партизан из Англии, Австралии, Израиля, Германии, Канады, России, США и Украины посетили стоянку отряда Бельских в Налибокской пуще. Несколько десятков километров через непролазный лес, и становится понятным, почему гитлеровцы не могли обнаружить "Лесной Иерусалим". Это был настоящий город с улицами, центром, оборудованными местами для мастерских, школой. Даже сегодня среди заросших мхом и черничником просек легко угадываются контуры обвалившихся землянок. Прямо под ногами валяются и артефакты лесного быта: изъеденную временем печную заслонку и обод тележного колеса нашел один из молодых Бельских. Все находки отправятся в Музей еврейского сопротивления в Новогрудке.

Отряд Бельских насчитывал до 1000 человек и был грозной силой не только для регулярных фашистских подразделений, но и для местных предателей. В "Лесной Иерусалим" принимали всех без исключения: молодых и старых, способных держать в руках оружие и тех, кто этого делать не мог. По мысли основавших его братьев, целью отряда были не только бои с немцами, но и спасение евреев, бежавших из гетто.

Накануне в Новогрудке открыли Стену памяти - памятник, посвященный побегу из Новогрудского гетто - беспрецедентному эпизоду истории белорусских евреев во время войны. Среди фамилий бежавших, выбитых на Стене, есть и знаменитые. Например, фамилия Кушнер. Кушнеров в гетто было пятеро. Зейдель Кушнер (прадед зятя президента США Дональда Трампа), его жена и трое детей. Супруга Зейделя и сын погибли: жена - в гетто, сын - во время побега. Зейдель с дочерьми сумели выбраться через туннель с другими беглецами и уйти в партизаны.

Туннель длинной 250 метров рыли четыре месяца под самым носом у охраны. Землю собирали в тачку, чтобы ее двигать устроили рельсы, умудрились провести свет. Но в полный рост там выпрямиться было нельзя: работали на четвереньках. Вход был спрятан в бараке под нарами.

Отряд Бельских - заветный адрес для бежавших, их надежда на спасение. К лету 1943 года в гетто уже были убиты около шести тысяч человек. Оставшиеся 227 решили уходить через туннель. 124 человека остались в живых, спаслись от погони и добрались до партизан.

Побегу посвящена фотовыставка. Стена с фотографиями бежавших из гетто людей, намечает направление туннеля. Здесь же люк-выход на свободу. Каждое фото сопровождается пронзительными по простоте и трагизму воспоминаниями о ставших для многих последними днях. Вот рассказывают братья Неваховичи (парикмахер и радиотехник). Пытались уговорить старого и немощного отца бежать через туннель. Он отказался. Тогда они предложили отцу морфий для самоубийства. Было понятно, что после побега всех оставшихся расстреляют.

На открытии мемориала с именами совершивших побег побывали глава МИД Беларуси Владимир Макей с сыном, посол Великобритании в Белоруссии Фиона Гиббс, военный атташе США Шон Кайл.