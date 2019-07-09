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09.07.2019 19:51
Рубрика: Власть

В Госдуме считают, что повлияли на риторику президента Грузии

Текст: Татьяна Замахина
Принятие Госдумой заявления по Грузии оказало определяющее воздействие на риторику президента этой страны. Таким мнением с журналистами поделился первый замруководителя фракции "Единая Россия", член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Напомним, что ранее Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер (каких - на усмотрение кабмина по согласованию с президентом). Реагируя на принятый нижней палатой документ, президент РФ заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой страны санкции.

Заявление уже сыграло роль. "Президент Грузии изменила до неузнаваемости свою риторику за последние три недели после известных событий в грузинском парламенте, куда российские парламентарии приезжали для участия в сессии Межпарламентской ассамблеи православия", - считает Шхагошев.

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Он напомнил, что 20 июня грузинский лидер Саломе Зурабишвили заявила, что "Россия - наш враг и оккупант".

- Теперь же госпожа Зурабишвили, как раз в тот момент, когда Госдума рассматривала заявление по ситуации в Грузии о введении экономических санкций, полностью изменила свою позицию, - заявил парламентарий. - Она, очевидно, оценила возможные потери для своей страны, подсчитав до копейки, во что может вылиться для них эмбарго со стороны России.

- И президент Владимир Путин обозначил главный посыл РФ. Если Грузия будет менять риторику и бороться с радикалами, что для нас является приоритетом, то в этом случае мы не будем вести речь о санкциях, - заявил Шхагошев.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее призвала к деэскалации политические силы внутри страны, которые, по ее словам, ставят под угрозу стабильность в стране. Как подчеркнула Зурабишвили, некоторые люди "своими действиями и заявлениями, прикрываясь флагом патриотизма, наносят вред гражданам Грузии и их экономическому благосостоянию как внутри страны, так и за ее пределами".

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