Володин: Грузинское вино не может конкурировать по качеству с российским

Качество грузинского вина за последние десятилетия упало. И теперь оно не дотягивает до мировых стандартов, которым соответствуют вина из Крыма и Краснодарского края. Об этом заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Такое заявление он сделал после того, как Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии и предложила ответить на них рядом экономических мер. Среди них может быть и запрет поставок вина, что депутаты сочли одним из самых очевидных ограничений.

Спикер отметил, что разговоры о превосходстве грузинских вин остались в прошлом. Когда россиян "приучали к грузинским винам" в советские времена, "наших вин не было в том числе потому, что вырубали все", пояснил председатель ГД. Дело в том, что создавали условия для того, чтобы были грузинские вина.

- Сейчас время изменилось, у нас лучшие производители вин на территории России многое делают для того, чтобы качество было очень высоким, - сказал Володин. - Поэтому, когда мы говорим о конкуренции, грузинские вина конкурируют лишь ценой, а что касается качества, оно очень сильно упало.

Сегодня в России есть хорошие краснодарские, крымские вина, и они конкурируют с европейскими. И впредь еще улучшатся, ведь Госдума в ближайшее время примет закон о поддержке российских виноделов, сообщил председатель ГД. Этот документ призван создать условия для развития виноградарства и виноделия, а также защитить права и интересы предпринимателей и промышленников отрасли.

Сам Володин и его близкие без грузинских вин обойдутся, признался спикер.

- Если есть возможность попробовать грузинское вино, я не отказываюсь, но думаю, что и я, и мои близкие обойдемся без грузинских вин и грузинских вод. У нас замечательные вина сейчас в России, и вам рекомендую, - заметил он.