Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой

Журнал Forbes опубликовал перечень самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей.

Во главе списка - 29-летняя американская певица Тейлор Свифт, чьё состояние оценено в 185 миллионов долларов.

Следом за ней - бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер (170 млн).

"Замыкает пьедестал" рэпер Канье Уэст (150 млн).

В десятку вошли трое футболистов - Лионель Месси (он четвертый), Криштиану Роналду (шестой) и Неймар (седьмой).

Балующийся актёрством музыкант Эд Ширан - на пятом месте. Также артистов представляет группа The Eagles - вся целиком, в общей сложности набравшая сто миллионов долларов и занявшая восьмую строчку.

Россиян в первой сотне, которую замыкает Селин Дион, нет.