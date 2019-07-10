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Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой

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    10.07.2019, 20:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Журнал Forbes опубликовал перечень самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей.

Во главе списка - 29-летняя американская певица Тейлор Свифт, чьё состояние оценено в 185 миллионов долларов.

Следом за ней - бизнесвумен и светская львица Кайли Дженнер (170 млн).

"Замыкает пьедестал" рэпер Канье Уэст (150 млн).

Фото: youtube.com/ bilanofficial
Дима Билан показал "пропитанный духом 80-х" девятиминутный клип

В десятку вошли трое футболистов - Лионель Месси (он четвертый), Криштиану Роналду (шестой) и Неймар (седьмой).

Балующийся актёрством музыкант Эд Ширан - на пятом месте. Также артистов представляет группа The Eagles - вся целиком, в общей сложности набравшая сто миллионов долларов и занявшая восьмую строчку.

Россиян в первой сотне, которую замыкает Селин Дион, нет.

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