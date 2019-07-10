Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски"

Как мы уже знаем, вместо сиквела "Большого Лебовски" братьев Коэн нам предложат лишь спин-офф. Что, впрочем, тоже совсем не безынтересно.
Фильм называется "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls). Снимает его Джон Туртурро, играющий главную роль и дебютирующий в режиссуре. Он же написал сценарий.
John Turturro's #BigLebowski spin-off 'The Jesus Rolls' gets 2020 release date https://t.co/KGQyoYtwJW pic.twitter.com/5Kj3kCp4VZ— Hollywood Reporter (@THR) 8 июля 2019 г.
Кроме него в фильме задействованы Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.
Теперь стала известна дата премьеры - по данным THR, картину мы увидим в начале 2020 года.
Ранее сообщалось, что "Броски Хесуса" одновременно будут ремейком французской комедии Бертрана Блие "Вальсирующие".