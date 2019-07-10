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Названа дата премьеры спин-оффа "Большого Лебовски"

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    10.07.2019, 15:17
Текст:   Козьма Лоханкин

Как мы уже знаем, вместо сиквела "Большого Лебовски" братьев Коэн нам предложат лишь спин-офф. Что, впрочем, тоже совсем не безынтересно.

Фильм называется "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls). Снимает его Джон Туртурро, играющий главную роль и дебютирующий в режиссуре. Он же написал сценарий.

Кроме него в фильме задействованы Бобби Каннавале, Одри Тоту, Джон Хэмм, Сьюзен Сарандон и Пит Дэвидсон.

Теперь стала известна дата премьеры - по данным THR, картину мы увидим в начале 2020 года.

Ранее сообщалось, что "Броски Хесуса" одновременно будут ремейком французской комедии Бертрана Блие "Вальсирующие".

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