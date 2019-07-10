Продюсера телеканала NewsOne срочно вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова срочно вызвали на допрос в Генпрокуратуру. Повестку о вызове на 10.00 доставили в офис в 9.30 утра в среду, причем в нарушение инструкции не вручили лично, сообщает портал strana. "Юрий Луценко, готов явиться в ГПУ, но не за 24 минуты", - с иронией прокомментировал ситуацию Голованов.

Напомним, телеканал NewsOne попал в поле зрения правоохранительных органов и государственных структур за намерение провести телемост "Надо поговорить" с российским телеканалом "Россия 1". На мероприятие предполагалось пригласить обычных граждан, чтобы они могли высказаться об актуальных отношениях между двумя странами. Однако украинские политики расценили планы телекомпании как идеологическую диверсию с целью оказать негативное влияние на предстоящие 21 июля парламентские выборы.

Между тем Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во вторник объявил о внеплановой проверке NewsOne. Регулятор не скрывает, что попытается доказать факт разжигания вражды со стороны журналистов и на этом основании лишить телеканал лицензии.