Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине

Российский лидер Владимир Путин рассказал о существовании договоренностей между Россией и США по поводу Украины. Глава государства отметил, что в 2014 году тогдашний американский лидер Барак Обама дал во время телефонного разговора некие обещания касательно Украины. Переговоры состоялись перед Майданом.

"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину". Между тем он отказался сообщить подробности той беседы с Обамой, сославшись на ее конфиденциальный характер. Глава РФ признался, что есть определенные вещи, о которых не принято говорить публично.

Ранее специальный представитель государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявлял, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать Киев и задержатся в стране надолго, чтобы "поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину". В прошлом месяце страны подписали новый меморандум о взаимопонимании.