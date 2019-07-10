Калужские врачи предположили, что упавший в обморок пилот устал

Медики Калужской областной клинической больницы склоняются к тому, что причиной обморока командира не долетевшего до Москвы авиалайнера могло стать переутомление. Об этом сообщает ГТРК "Калуга" со ссылкой на региональный минздрав.

Пилот самолета компании Montenegro Airlines, летевшего из Тивата в Домодедово и совершившего экстренную посадку в калужском международном аэропорту Грабцево, был госпитализирован в областную клиническую больницу, как соответствующую международным стандартам. Напомним, пилот почувствовал себя плохо, что и стало причиной посадки в Калуге.

После осмотра врачами и проведения необходимых исследований, в том числе УЗИ и МРТ, первоначальный диагноз "гипертонический криз" не подтвердился. Пилот - 38-летний гражданин Австрии, - сумел объясниться с медиками по-русски. По его словам, в последнее время у него была напряженная работа. Калужские врачи предположили, что у мужчины вегетососудистая дистония, а усталость ухудшила его состояние. В госпитализации он не нуждался и вернулся в аэропорт, где вместе с остальным экипажем ожидает нового первого пилота для перегона самолета в Домодедово.

Пассажиры самолета выехали на двух автобусах в Домодедово в сопровождении машин госавтоинспекции.