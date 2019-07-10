Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился

Медицинское обследование не подтвердило информацию о том, что пилот черногорского самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Калуги, пережил сердечный приступ.

- Сердечный приступ не подтвердился. Ему поставили диагноз "синкопальное состояние" (обморок) и отправили обратно в аэропорт, - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Напомним, летевший из Тивата в Домодедово самолет авиакомпании Montenegro Airlines запросил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево после того, как командир воздушного судна потерял сознание. На борту лайнера находилось 85 пассажиров и 5 членов экипажа, второй пилот посадил самолет, никто не пострадал.

На борт воздушного судна поднялись медики и пограничники. Командира корабля доставили в медпункт аэропорта и после оказания первой помощи отвезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Пассажиры рейса прошли паспортный контроль, до Москвы они будут добираться на автобусах.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.