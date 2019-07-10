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10.07.2019 17:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился

Текст: Антон Валагин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медицинское обследование не подтвердило информацию о том, что пилот черногорского самолета, совершившего экстренную посадку в аэропорту Калуги, пережил сердечный приступ.

Фото: Pixabay
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- Сердечный приступ не подтвердился. Ему поставили диагноз "синкопальное состояние" (обморок) и отправили обратно в аэропорт, - сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Напомним, летевший из Тивата в Домодедово самолет авиакомпании Montenegro Airlines запросил экстренную посадку в калужском аэропорту Грабцево после того, как командир воздушного судна потерял сознание. На борту лайнера находилось 85 пассажиров и 5 членов экипажа, второй пилот посадил самолет, никто не пострадал.

На борт воздушного судна поднялись медики и пограничники. Командира корабля доставили в медпункт аэропорта и после оказания первой помощи отвезли в больницу с подозрением на сердечный приступ. Пассажиры рейса прошли паспортный контроль, до Москвы они будут добираться на автобусах.

Транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента.

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