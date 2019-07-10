Задержан муж башкирской кассирши, укравшей 20 млн рублей из банка

Полиция задержала мужа жительницы Салавата, которая подозревается в краже 20 миллионов рублей из банка. Информацию о этом сообщил РИА Новости источник правоохранительных органах региона.

Оперативники встретили мужчину в аэропорту Уфы, куда тот прилетел из Москвы.

Напомним, в конце мая из местного банка в Салавате пропали более 20 миллионов рублей. Заподозренная в хищении сотрудница исчезла вместе с мужем и двумя детьми. Полиция несколько недель вела расследование, и на прошлой неделе подозреваемая была задержана в Казани, где жила на съемной квартире. С ней были ее дочери, а найти супруга с деньгами не удалось. Позднее выяснилось, что мужчина увлекался азартными играми и проиграл похищенную сумму.

Ранее мужчину уже задерживали, но в качестве свидетеля - тогда у полиции не было доказательств, что он был замешан в преступлении.

В данный момент с ним проводятся следственные мероприятия, сообщил источник.