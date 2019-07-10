Новости

Тайский фестиваль в Москве запомнится вечером бокса 20:46
В Плесецке запустили ракету "Союз-2.1В" с военными спутниками 20:46
ДНР: Обвинения в обстреле грузовика ВСУ - попытка списать небоевые потери 20:40
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 20:30
В Мурманской области создадут фонд жилищного строительства 20:16
Более двух тысяч фоторабот пришло на конкурс "Планета Москва" 20:02
В Швеции обнаружены "загробные" корабли викингов 20:00
Видео: В Израиле найден легендарный город царя Давида 19:58
У берегов Малайзии пропали затонувшие в 1941 году подлодки 19:57
Британия отказала в визе российскому дипломату 19:35
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport: фото, видео и дата старта продаж 19:35
Владелец NewsOne: Телемост между Украиной и РФ пройдет на российском ТВ 19:14
Названы признаки содержания нитратов в овощах и фруктах 19:00
Hyundai подтвердила выпуск своего первого пикапа 18:49
Рябков обсудил с Хейлом отношения между РФ и США 18:45
В Поморье откроется турмаршрут по северным мельницам 18:24
Пассажиры не долетевшего до Москвы самолета выехали в Домодедово 18:23
МЧС назвало причину пожара в музыкальном театре Ростова 18:19
В Москве девочку-подростка продали в рабство в кафе 18:06
В белгородской колонии недосчитались осужденных 18:06
Сердечный приступ у пилота севшего в Калуге самолета не подтвердился 17:44
Видео: Тысячи стодолларовых купюр парализовали движение на трассе в США 17:37
В Воронеже приставы лишили средств 95-летнего ветерана 17:32
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 17:30
Черноморский флот опроверг заход "Сметливого" в зону учений Sea Breeze 17:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
В каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
10.07.2019 19:49
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Байкал устал от туристов

Палаточники оставляют на берегах озера горы мусора
Текст: Елена Березина, Екатерина Дементьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(7908)
Все чаще звучат призывы ограничить поток туристов на Байкал. То, что нагрузка на озеро и прилегающую к нему территорию чрезмерна, не вызывает сомнений ни у экологов, ни у законодателей.
На острове Ольхон уже есть места, которые невозможно очистить от мусора только силами волонтеров. Фото: РИА Новости На острове Ольхон уже есть места, которые невозможно очистить от мусора только силами волонтеров. Фото: РИА Новости
На острове Ольхон уже есть места, которые невозможно очистить от мусора только силами волонтеров. Фото: РИА Новости

Еще в прошлом году "Заповедное Прибайкалье" определило норму рекреационной нагрузки на туристические маршруты на острове Ольхон. Теперь выехать на экскурсии могут не более двух тысяч человек в сутки. Но по факту это ограничивает лишь число выданных пропусков - для того, чтобы эффективно контролировать численность отдыхающих даже на одном острове, у нацпарка нет ни средств, ни штата. На особо охраняемой природной территории (ООПТ) запрещены туристические стоянки на наиболее уязвимых участках берега - на Сарайском пляже, например.

Фото: iStock
Регионы снизят вредные выбросы

Ежегодно прибрежная территория принимает свыше миллиона туристов, но лишь 5-6 процентов из них перемещаются организованно - то есть прилетают на самолетах и живут в гостиницах. Палатки появляются и исчезают, а мусор остается. Именно поэтому в последнее время звучат предложения ограничить доступ путешественникам к удивительному озеру. "Конечно, все зависит от конкретного места, но в целом неорганизованный туризм Байкальской природной территории вредит очень сильно, - говорит эксперт "Гринпис России" Михаил Крейндлин. - Я не сторонник того, чтобы полностью закрыть эту территорию, но обязательно должна быть оценена реальная рекреационная нагрузка на общую территорию Байкала и те участки, которые наиболее страдают именно от неорганизованного туризма, например, остров Ольхон". По его мнению, она чрезмерна и должна регулироваться. "Конечно, не может быть и речи, чтобы полностью выгнать туристов со всего побережья Байкала, - считает он, - но проблема серьезная, и отдельные участки по результатам оценки рекреационной нагрузки должны быть на какое-то время закрыты".

Существующее законодательство дает рычаги контроля за "дикими" туристами или, как их еще называют, "палаточниками". Например, посещение Прибайкальского нацпарка регламентировано законодательством об ООПТ, Водный кодекс запрещает ставить палатки в водоохранной зоне вне специально оборудованных площадок. А водоохранная зона Байкала - по-прежнему самая большая в мире: ее границы проходят по вершинам прибрежных хребтов (а это 1-5 километров от воды) и только в населенных пунктах ее сократили до 200 метров. Однако, если посмотреть на берега, то в июле вокруг мелководных заливов все усыпано палатками, машинами, импровизированными банями и туалетами.

Сегодня непонятно даже число туристов, посещающих Байкал ежегодно, речь может идти как о тысячах, так и о сотнях тысяч людей

Сегодня непонятно даже число туристов, посещающих Байкал ежегодно, указывает депутат Госдумы Николай Николаев. По его словам, речь может идти как о тысячах, так и о сотнях тысяч людей. "Стихийные туристы без какого-либо управления популярные места просто загаживают. На Ольхоне уже есть места, покрытые тонким слоем мелкого мусора, который нельзя убрать только силами добровольцев. Но очень много вопросов, связанных с развитием и упорядочиванием туризма, невозможно решить без изменений в законодательство. Сейчас большое количество ограничений делают невозможной работу с туристическим сектором и его переход в легальную плоскость, а до тех пор, пока он будет оставаться в сером поле, ущерб Байкалу будет колоссальный", - уверен Николаев.

Основной вред, который наносит неорганизованный отдых сейчас - это замусоривание территорий, разведение костров в неположенных местах, неправильное расположение туристских стоянок, повреждение растительности и почвы, проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования, мелкое браконьерство, подчеркнули в минприроды.

Фото: Борис Слепнев
Ученый прокомментировал заявления об отравлении воды в Байкале

Как пояснили в Байкальской природоохранной прокуратуре, в их полномочия не входит патрулирование побережья озера и борьба с палатками. Этим должны заниматься местные администрации - на муниципальных землях, и сотрудники "Заповедного Прибайкалья" - на территории нацпарка. В нацпарке сообщили, что оперативная группа периодически объезжает наиболее посещаемые туристами места и интересуется у них наличием пропуска на особо охраняемую территорию. У муниципалитетов и подавно нет ни денег, ни людей, чтобы контролировать огромные участки побережья, не входящие в состав нацпарка. Кроме того, до конца не понятен статус этих земель. Прокуратура, например, считает, что вся водоохранная зона - это территория объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значит, это федеральная собственность и местная администрация не имеет права расходовать муниципальные средства на поддержание порядка на ней.

Инициативы, ограничивающие поток туристов на Байкал, в настоящий момент Росзаповедцентр Минприроды не готовит, сообщили "РГ" в ведомстве. Но она и не нужна. "На Байкале нужен не запрет на посещение, а адекватная инфраструктура - обустроенные кемпинги, сейчас их нет, во всяком случае, мне об их наличии неизвестно. Нужны нормальные дороги - построили трассу до паромной переправы, и бесчисленные стежки-дорожки, которые шли вдоль старой грунтовки по степи, стали зарастать, потому что никому не интересно бить подвеску автомобиля. Нужны правила туризма и нормальное правовое поле, которое позволит ставить очистные сооружения или хотя бы оснастить современным оборудованием полигон, куда те же турбазы и население машинами свозили бы стоки", - отмечает Марина Григорьева, председатель Комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.

"Основная задача - не ограничить поток туристов на Байкал, а сделать его управляемым. Для этого необходимо создание экологической и рекреационной инфраструктуры", - резюмируют в министерстве.

Общество Экология Экономика Отрасли Ресурсы Экономика Туризм Правительство Минприроды Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Экология Байкала
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал ускорить темпы экономического роста
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Меркель призвала не беспокоиться о ее здоровье
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек