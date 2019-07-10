МВД: К краже 25 млн рублей из банка в Салавате причастен муж кассирши

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что супруг жительницы Салавата также причастен к краже более 20 миллионов рублей у банка.

- Причастность ее мужа к пропаже денежных средств установлена в ходе расследования дела по статье 160 УК РФ, - пояснила Волк РИА Новости.

Следователи установили, что мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала супруга, и забирал у нее деньги, которые она похищала.

Ранее сообщалось, что супруга подозреваемой задержали в аэропорту Уфы, куда мужчина прилетел из Москвы.

Напомним, о хищении денег из банка стало известно в конце мая. Спустя время сотрудницу банка вместе с двумя детьми обнаружили на съемной квартире в Казани.

Выяснилось, что муж экс-сотрудницы банка увлекается азартными играми. Расследование уголовного дела продолжается.