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10.07.2019 16:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МВД: К краже 25 млн рублей из банка в Салавате причастен муж кассирши

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Представитель МВД России Ирина Волк заявила, что супруг жительницы Салавата также причастен к краже более 20 миллионов рублей у банка.

- Причастность ее мужа к пропаже денежных средств установлена в ходе расследования дела по статье 160 УК РФ, - пояснила Волк РИА Новости.

Фото: МВД РФ
Муж кассирши банка проиграл украденные женой деньги

Следователи установили, что мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала супруга, и забирал у нее деньги, которые она похищала.

Ранее сообщалось, что супруга подозреваемой задержали в аэропорту Уфы, куда мужчина прилетел из Москвы.

Напомним, о хищении денег из банка стало известно в конце мая. Спустя время сотрудницу банка вместе с двумя детьми обнаружили на съемной квартире в Казани.

Выяснилось, что муж экс-сотрудницы банка увлекается азартными играми. Расследование уголовного дела продолжается.

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