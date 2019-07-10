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10.07.2019 09:31
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Курортный проект

Въезд в Ялту и на ее главную площадь обустроят в едином стиле
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 148(7906)
Возвращение в собственность муниципалитета двух земельных участков общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров - за зданием кинотеатра "Сатурн", а также вокруг Дома торговли от улицы Тренева до фонтана на площади Советской - позволит мэрии Ялты начать обустройство этой территории.
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Апелляционная инстанция оставила в силе решения Арбитражного суда РК о расторжении договоров аренды двух земельных участков площадью 423 и 9545 квадратных метров с фирмой "Скай Плаза". В понедельник решение суда вступило в силу. Скорее всего, аналогичное решение будет принято и о судьбе третьего участка площадью 3875 квадратных метров.

- После выигранных судов мы теперь можем приступить к комплексному планированию этой территории, - говорит глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - Постараемся завершить подготовку проектно-сметной документации для площади не позднее конца первого квартала 2020 года, получить заключение главгосэкспертизы и затем сразу начать реконструкцию.

- При этом концепция развития въездной части города практически готова, - уточнил замглавы администрации Ялты Виталий Оганесян. - Мы хотим провести комплексное благоустройство улиц Киевская и Московская с прилегающими скверами, включая площадь Советскую и даже улицу Игнатенко. На пешеходной части от автовокзала до центра планируем убрать все "шалманы", выложить современной плиткой тротуары, установить удобные скамейки, обновить дорожное покрытие проезжей части, восстановить в полном объеме уличное освещение.

Фото: Наталья Коваленская
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Проект капитального ремонта улиц Киевской и Московской предполагает и разработку оригинального дизайна для каждого из скверов, а туалет за кинотеатром "Сатурн" восстановят, сделав его общественным и бесплатным.

- До конца нынешнего года мы постараемся также определить механизм очистки и реконструкции русла речки Быстрая, - добавил Оганесян. - Все эти мероприятия, требующие и времени, и средств, позволят органично связать красивую въездную группу в город с главной площадью Ялты, которая в свою очередь кардинально преобразится. Для этого будет заказан и проект благоустройства с озеленением, а также реконструкцией главного фонтана.

Фото: Владимир Пасякин
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Значительная часть ремонтных работ скорее всего пройдет в конце 2020-го - начале 2021 года.

- Проект мы будем готовить за средства города, а в дальнейшем рассчитываем на участие республиканского бюджета или включение этих мероприятий в федеральную программу "Комфортная городская среда", - уточнил мэр Алексей Челпанов. - Ведь площадь Советская - фактически составная часть единой территории, ставшей лидером рейтингового голосования ялтинцев в качестве приоритетной для обустройства.

Тем временем

Фирму "Скай Плаза", проигнорировавшую запрет стройнадзора на возведение пристроек к кинотеатру "Сатурн" в Ялте, еще в марте оштрафовали на сумму 500 тысяч рублей по части 1 статьи9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства). Но застройщик все равно отказался прекращать работы, и в апреле его наказали вторым штрафом в размере уже один миллион рублей. Но и это наказание для упрямых коммерсантов оказалось не последним. После майской проверки прокуратуры составлен очередной протокол со штрафом еще на миллион рублей. Только после этого незаконные работы прекратили.

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