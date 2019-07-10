Трамп назвал посла Британии в США "напыщенным дураком"

Слова британского посла в США Кима Дэррока сильно задели самолюбие Дональда Трампа. А иначе, как еще объяснить негодование американского лидера и его многочисленные высказывания в адрес дипломата.

Во вторник хозяин Белого дома оценил профессиональные качества и умственные способности сотрудника британской дипмиссии.

"Лондон навязал нам дурацкого посла. Он очень глупый парень. Лично я с ним не знаком, но мне говорили, что он напыщенный дурак", - написал политик в Twitter.

Напомним, в начале июля газета Daily Mail опубликовала выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему начальству. В материалах содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры.