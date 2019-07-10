Турбоперекрестки решили прописать в стандарт

Для турбоперекрестков решили разработать ГОСТ. Об этом СМИ сообщил глава проектного технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александр Шумский. Он заявил о разработке проекта нового предварительного национального стандарта, в котором требования к таким перекресткам будут прописаны.

Для начала, что такое предварительный стандарт? Это не обязательный для исполнения ГОСТ. Скажем так, экспериментальный. Если со временем его требования покажут свою эффективность, то он может стать полноценным стандартом. Впрочем, последнее время эксперименты с предварительными стандартами до добра не доводят. Например, такой предварительный стандарт в области применения новых уменьшенных дорожных знаков, который уже стал полноценным, но экспериментальным ГОСТом, довел организаторов дорожного движения до суда. Столичная полиция предъявила претензии к установке уменьшенных знаков и выиграла суд.

По сути турбоперекрестки - это правильно организованное круговое движение. Въезд на круг возможен по трем полосам. Из правой можно поворачивать только направо. Если двигаться по средней, то также разрешается правый поворот. При этом можно продолжить движение прямо. А вот из левой полосы - только по прямой. С помощью такой разметки создаются более канализированные потоки. Водителю не нужно думать, как повернуть, кого пропустить. И не надо лишний раз перестраиваться - с какой полосы заехал на кольцо, с той и выехал. Они действительно позволяют ускорить проезд круга.

Впрочем, особо нового в них ничего нет. Они давно применяются в том числе в России. Таким образом, например, организовано движение на Егорьевском шоссе в Рязанской области около Спас-Клепиков. "Турбокольцо" планируют организовать в столице на одном из самых проблемных перекрестков столицы. Речь идет о круге на пересечении улиц Чертановская и Красного Маяка. Но там есть одна серьезная проблема: трамвайные пути, которые могут нарушить всю гладкость схемы проезда.

Применять такие схемы организаторы дорожного движения могут без проблем и сейчас, если есть желание и средства. Просто стандарта на организацию такой схемы движения до сих пор не было.