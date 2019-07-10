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10.07.2019 16:33
Рубрика: Легковые авто

Ушел и не обещал вернуться. Сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук"

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.volkswagen-media-services.com Фото: www.volkswagen-media-services.com
Фото: www.volkswagen-media-services.com

Легендарный Volkswagen Beetle окончательно ушел в историю. Последний экземпляр модели сошел с конвейера завода VW в мексиканском городе Пуэбла. Здесь его называли Vocho или Vochito - что-то вроде "фольксик", но российским автолюбителям машина запомнится как "Жук".

Фото: Пресс-служба Skoda.
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Хотя Beetle - компактный автомобиль, его значение для мирового автопрома трудно переоценить. Это одна из наиболее "живучих" моделей - ее производили с 1938 года. И за 81 год успели выпустить как минимум 21,5 млн штук, а по некоторым данным - около 25 млн. В любом случае это самый массовый автомобиль в мире, выпускавшийся без пересмотра базовой конструкции.

Интересно, что за появление "Жука" стоял лидер нацистской Германии Адольф Гитлер. Именно ему захотелось создать автомобиль, который смог бы стать народным, и нанял для реализации этой идеи знаменитого австрийского инженера Фердинанда Порше. После поражения во Второй мировой войне Beetle стал символом возрождения экономики Германии. А затем начал завоевывать рынок за рынком по всему миру. 

Фото: Пресс-служба Renault.
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Уже в 1978 году от "Жука" стали постепенно отказываться - его выпуск на главном заводе компании в Вольфсбурге был прекращен. Но он не только остался на конвейере еще на 40 лет, но и через 20 лет сменил поколение и даже компоновку (до этого она была заднемоторной). Примечательно, что над версией The New Beetle на модифицированном шасси Golf работала команда под руководством внука Порше - Фердинанда Пиха.

Однако продажи "Жука" давно и неуклонно падают, и время прощаться с легендой все-таки пришло. При этом Volkswagen решил оставить Beetle без замены. Невозможно "в пятый раз сделать совершенно новый Beetle", заявил еще полтора года назад глава направления технического развития немецкой марки Франк Уэлш.

#Volkswagen