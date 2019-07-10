В Швеции обнаружены "загробные" корабли викингов

Шведские археологи при раскопках в городе Уппсале обнаружили два погребальных корабля викингов, один из которых сохранился фантастически хорошо и содержал останки собаки, человека и лошади.

Об открытии сообщает Live Science. Практика корабельного погребения хорошо известна. Викинги хоронили так влиятельных членов своего общества. Корабли нагружали жертвенными животными, оружием и сокровищами. Считается, что подобный метод захоронения широко практиковался на протяжении всей эпохи викингов от 800 до 1050 годов н.э.

Находка подтверждает эту гипотезу. Археологи нашли две погребальные лодки, называемые "клинкерами". Одна из них сохранилась, как говорят исследователи, фантастически хорошо. При ее осмотре были найдены останки собаки и лошади, укрытые на носу, а на корме находились останки человека.

"Мы пока практически ничего не знаем о нем, - говорит глава исследовательской группы Йохан Анунд. - Анализ скелета покажет, сколько ему было лет, какого роста он был, и имелись ли у него травмы и болезни. Мы постараемся также узнать, где он родился и вырос и где прожил большую часть своей жизни".

Животные, вероятно, были принесены в жертву для помощи умершему человеку на "другой стороне". Они также могли указывать на статус и ранг погребенного человека.

В таких захоронениях обычно находят останки не только лошадей и собак, но и крупных птиц, например, соколов. Археологи также обнаружили артефакты в погребальной лодке: меч, копье и щит, богато украшенный гребень, остатки деревянных изделий и железные гвозди, которые, вероятно, использовались при строительстве.

Вторая лодка оказалась заметно повреждена. Виной тому - средневековый погреб, построенный прямо над ней в XVI веке. По словам Анунда, на поврежденном корабле тоже сохранились кости людей и животных. Однако, похоже, при строительстве погреба они были перемещены, что затрудняет работу археологов.