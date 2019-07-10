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10.07.2019 20:00
Рубрика: Культура

В Швеции обнаружены "загробные" корабли викингов

Текст: Денис Передельский
Фото: The Archaeologists/National Historical Museums Фото: The Archaeologists/National Historical Museums
Фото: The Archaeologists/National Historical Museums

Шведские археологи при раскопках в городе Уппсале обнаружили два погребальных корабля викингов, один из которых сохранился фантастически хорошо и содержал останки собаки, человека и лошади.

Об открытии сообщает Live Science. Практика корабельного погребения хорошо известна. Викинги хоронили так влиятельных членов своего общества. Корабли нагружали жертвенными животными, оружием и сокровищами. Считается, что подобный метод захоронения широко практиковался на протяжении всей эпохи викингов от 800 до 1050 годов н.э.

Фото: AP Photo / Hassan Ammar
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Находка подтверждает эту гипотезу. Археологи нашли две погребальные лодки, называемые "клинкерами". Одна из них сохранилась, как говорят исследователи, фантастически хорошо. При ее осмотре были найдены останки собаки и лошади, укрытые на носу, а на корме находились останки человека.

"Мы пока практически ничего не знаем о нем, - говорит глава исследовательской группы Йохан Анунд. - Анализ скелета покажет, сколько ему было лет, какого роста он был, и имелись ли у него травмы и болезни. Мы постараемся также узнать, где он родился и вырос и где прожил большую часть своей жизни".

Животные, вероятно, были принесены в жертву для помощи умершему человеку на "другой стороне". Они также могли указывать на статус и ранг погребенного человека.

В таких захоронениях обычно находят останки не только лошадей и собак, но и крупных птиц, например, соколов. Археологи также обнаружили артефакты в погребальной лодке: меч, копье и щит, богато украшенный гребень, остатки деревянных изделий и железные гвозди, которые, вероятно, использовались при строительстве.

Вторая лодка оказалась заметно повреждена. Виной тому - средневековый погреб, построенный прямо над ней в XVI веке. По словам Анунда, на поврежденном корабле тоже сохранились кости людей и животных. Однако, похоже, при строительстве погреба они были перемещены, что затрудняет работу археологов.

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