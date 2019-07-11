Более 500 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года

Неповторимое очарование белорусскому ландшафту подарили заповедные урочища, благодаря которым республика и сегодня входит в десятку самых лесистых государств Европы. Но и природа оказывается не всесильной, когда в привычную красоту вековых дубов, берез и сосен врываются жадные языки пламени. Только с начала текущего года в РБ зафиксировано более 500 лесных пожаров, сообщил БЕЛТА источник в Министерстве лесного хозяйства.

Массовые стихийные возгорания, уточняют эксперты, особенно при сухой погоде и ветре, когда они охватывают большие территории, наносят огромный ущерб природной среде, экономике, социальной сфере. Огонь повреждает деревья, после чего они погибают, уничтожает растительность и лесных животных.

Специалисты республики говорят о "сложной пожароопасной обстановке в Беларуси". Первый лесной пожар был зафиксирован еще в начале марта, а всего с начала года в лесах республики произошло уже 518 случаев возгорания. Только за первую неделю июля, уточняют в отраслевом министерстве, зафиксировано 29 лесных пожаров общей площадью 23,3 га. Наибольшее количество лесных возгораний в этом месяце произошло в Брестской области.

Для ликвидации пожаров у ведомства имеются 257 пожарно-химических станций, используются 545 пожарных автомобилей, 355 лесопожарных модулей для оперативного тушения, более тысячи специальных орудий для прокладки минерализованных полос. А для раннего обнаружения лесных пожаров создана сеть из более чем 620 пожарно-наблюдательных вышек и мачт, из них свыше 530 оборудованы средствами видеонаблюдения.

Правда, на данный момент запрет на посещение лесов снят на всей территории страны. В министерстве пояснили, что решения по введению и снятию запрета на посещение лесов принимают местные органы власти по ходатайству лесохозяйственных учреждений или районных отделов по чрезвычайным ситуациям. Как правило, меры ограничительного характера вводятся при наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды: сушь и жара, отсутствие осадков, в таких ситуациях пожар может возникнуть от малейшей искры. Кстати, на сайте Минлесхоза размещена интерактивная карта, по которой жители республики могут отслеживать введение и снятие ограничений в конкретном регионе.

Сложная пожароопасная обстановка констатируется и на территории Союзного государства. Основная площадь лесных пожаров приходится на Красноярский край и Иркутскую область, очаги зарегистрированы в восьми регионах России. А площадь возгораний превысила 130 тысяч га, сообщила накануне пресс-служба федеральной авиалесоохраны.

Режим ЧС в настоящее время действует также в Бурятии и Якутии, особый противопожарный режим ввели в 42 регионах РФ.