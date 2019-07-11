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11.07.2019 15:45
Рубрика: Общество

Найденный в Греции череп заставит переписать историю человечества

Текст: Денис Передельский
Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/Natural History Museum Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/Natural History Museum
Фото: Kevin Webb/NHM Image Resources/Natural History Museum

Международная группа исследователей изучила фрагменты двух человеческих черепов, обнаруженных четыре десятилетия назад в Греции, и пришла к выводу, что современные люди мигрировали из Африки в Европу на 150 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Отчет об исследовании опубликован на официальном сайте лондонского Музея естествознания. Открытие отодвигает дату появления Homo Sapiens в Европе более чем на 150 тысяч лет.

Анализу подвергли два частично сохранившихся черепа, которые были обнаружены в пещере Апидима на юге Греции в 1978 году. Ископаемые останки были обозначены как Апидима 1 и Апидима 2.

Фото: Надежда Колосова/ТАСС
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Первоначально их возраст был оценен в 160 тысяч лет. Но ученые всегда сомневались в том, что датирование было проведено точно. Кроме того, по форме черепа отличаются друг от друга. Исследование подтвердило, что они относятся к разным периодам времени.

Череп Апидима 2 оказался более полным. Он похож на черепа неандертальцев, обнаруженных в Гибралтаре и Италии. Апидима 1 больше напоминает окаменелости современных людей, возраст которых оценивается в 100 тысяч лет.

Команда использовала технику, позволившую точно датировать не только слои, в которых были найдены черепа, но и сами кости. Новая датировка Апидима 2 показала, что окаменелости около 170 тысяч лет. Это примерно соответствует предыдущей оценке. Он оказался неандертальским.

А вот череп Апидима 1 гораздо старше. Выяснилось,что ему как минимум 210 тысяч лет. Детальный анализ подтвердил, что этот череп принадлежал представителю Homo Sapiens, а не неандертальцу.

"Наше исследование позволяет предположить, что ранняя группа современного человека в Греции появилась как минимум 210 тысяч лет назад, - говорит профессор Крис Стрингер. - Возможно, она мигрировала через Ближний Восток и была заменена неандертальской популяцией, представленной черепом Апидима 2, примерно 170 тысяч лет назад".

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