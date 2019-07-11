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11.07.2019 15:05
Рубрика: Власть

Косачев: Провокации в отношении Ирана могут привести к военному конфликту

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Очередной опасный инцидент в Ормузском проливе и очередная попытка довести ситуацию до "точки кипения". Западные СМИ в унисон говорят о том, что несколько катеров, якобы принадлежащих иранскому Корпусу стражей исламской революции (КСИР), пытались остановить британский танкер. И только благодаря присутствовавшему там фрегату Королевского военно-морского флота Великобритании Montrose катера были вынуждены отступить.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Вопросов по эпизоду, естественно, множество. Начиная с того, зачем катерам кого-то атаковать, если рядом находится вооруженный противокорабельными ракетами и 30-милимметровыми зенитными артустановками военный корабль? Почему разнятся цифры: Reuters и CNN говорят о пяти кораблях, британский МИД о трех (тогда еще глупее им приближаться к фрегату)? Ну и главное: кому это на руку?

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Однако ключевое в подаче этой новости западными СМИ - опять задействован сценарий "следствие как причина". Мы это помним еще с событий августа 2008 года в Южной Осетии, когда ответные российские ответные действия на грузинскую атаку выдавались за "российскую агрессию". То же раскручивается практически по любому досье, в отношении Крыма, Донбасса, договора по РСМД и соглашения по иранской ядерной программе: везде реакцию выдают за акцию.

Накануне, как известно, власти британского Гибралтара задержали иранский танкер, и, по их заявлению, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии".

Это даже не "хайли лайкли", а уже откровенное издевательство над международным правом и здравым смыслом. Санкции ЕС касаются исключительно самого ЕС, и не являются признанным Совбезом ООН инструментом международного урегулирования. И задерживать суда на этом основании - вызов всему международному сообществу. ЕС, Британия и США, которые стоят за этим эпизодом (как сообщают СМИ, по данным МИД Испании, британцы перехватили танкер по просьбе именно Вашингтона), по-моему, просто заигрались и всерьез принимают свои собственные акты и предпринимаемые в соответствии с ними репрессии за "мнение международного сообщества". Наша позиция однозначна (и это касается Ирана, Сирии, Крыма и других сюжетов): это незаконные акты и действия против суверенных государств именно за то, что они суверенны.

Фото: Evan Vucci/ AP
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И то, что продолжающиеся провокации и обвинения в отношении Ирана могут послужить началом реального военного конфликта (в котором, как уже очевидно, обвинят Тегеран), похоже, не только не останавливает инициаторов раскручивания спирали эскалации напряженности, но, со всей очевидностью, и является их целью.

Сейчас практически любой актор, в том числе - частный (включая каких-нибудь пиратов или террористов), может с легкостью (а то и по наущению извне) поднести спичку к фитилю и взорвать ситуацию в регионе. А значит, ответственность на всех влиятельных международных игроках лежит огромная - их действия должны быть безупречными, а аргументы общепризнанными. Иначе вина за голословные обвинения ложится на обвиняющего.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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