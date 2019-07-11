Lada Xray Cross с вариатором: первые "живые" фото

В распоряжении "Российской газеты" появились первые реальные фотографии селектора автоматической коробки, самого агрегата, и "ниссановского" мотора, установленные на Lada Xray Cross. Дизайн кулисы трансмиссии у Lada с разметкой P-R-N-D точно такой же, как на Renault Logan Stepway City и Sandero Stepway City. Также японским вариатором фирмы Jatco оснащаются кроссоверы Renault Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.

Отличительная особенность бесступенчатой трансмиссии - в конструкции коробки помимо клиноременной передачи работает редуктор с шестернями и гидротрансформатор. Получилась "смесь" механики и автомата. От каждой технологии взяли понемногу, чтобы получить сплав надежности и экономичности.

Кроме того, данный тип трансмиссии имеет функцию имитации ручного режима переключения передач - это облегчает обгоны, движение в гору, буксирование прицепа, торможение двигателем, а также повышает акустический комфорт в салоне автомобиля.

Стоит отметить, что по сравнению с классическими гидротрасформаторными автоматическими коробками передач, бесступенчатая трансмиссия обеспечивает более плавный и динамичный разгон, без рывков и провалов, значительно экономичнее и тише.

Ресурс Jatco JF015E составляет минимум 250 000 км пробега, при условии регулярной смены масла в коробке (раз в 70 000 км или чаще), очистки теплообменника и бережной эксплуатации (коробка не любит агрессивного штурма бордюров). Вариатор давно избавился от детских болезней - не боится низких температур, длительных пробуксовок и тяжелых нагрузок. При этом до первого ремонта машины обычно ходят 100-150 тысяч километров.

Новая коробка на Lada Xray Cross устанавливается в паре с 1,6-литровым двигателем Renault H4M (он же Nissan HR16 с цепным приводом ГРМ и алюминиевом блоком), производство которого локализовано на мощностях АвтоВАЗа с 2015 года. HR16 ставился на Lada Xray из первых партий, автомобили были выпущены в период с конца 2015-го по июль 2016 года. Одной из причин отказа тольяттинского автогиганта от импортного мотора было желание повысить степень локализации модели.

Мощность мотора составляет 114 л.с., крутящий момент 152 Нм. Диапазон передаточных отношений вариатора Jatco JF015E - от 3,873 до 0,532, а главная пара - 3,882:1. К слову, ни снаряженная масса, ни дорожный просвет в 215 мм не изменились.

Напомним, в январе Минпромторг РФ заявлял, что в рамках специального инвестиционного контракта (СПИКа) АвтоВАЗа предполагается организовать производства бесступенчатой трансмиссии - агрегат будут производить в России, что положительно скажется на конечной стоимости продукта.

По предварительным данным, продажи новой модификации Lada Xray Cross начнутся не раньше августа. Примерная доплата за вариатор составит 40 000-50 000 рублей. До сих пор Lada Xray Cross оснащали исключительно "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощность 122 л.с. в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Модель стоит от 754 900 до 913 900 рублей.

В перспективе новая связка японских силовых агрегатов достанется как обычному Xray, так и семейству Vesta. Производство аналогичной Lada Vesta начнется в декабре 2019 года, но в продажу автомобиль поступит только в начале 2020-го.

На сегодняшний день основной автоматизированной трансмиссией в гамме Lada является "робот" с одним сцеплением (АМТ). Наценка за такую коробку составляет 25 000 рублей. На семейство Granta предлагается полноценный "автомат" с четырьмя ступенями той же фирмы Jatco.