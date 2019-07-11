Посол РФ: Внешняя политика Албании находится под влиянием третьих сил

Высокопоставленный дипломат подчеркнул, что единственное условие для любого сотрудничества - это заинтересованность сторон и следование принципам взаимной выгоды и взаимного уважения. "К сожалению, вынужден констатировать, что сотрудничество в торгово-экономической сфере между нашими странами находится практически на нулевой отметке и проигрывают от этого в первую очередь граждане и деловые круги вашей страны, - отметил посол. - На сегодняшний день у албанской стороны отсутствует прагматичный интерес к выстраиванию с Россией взаимовыгодных отношений.

Складывается впечатление, что внешняя политика вашего государства в значительной степени находится под влиянием третьих сил. Албания при этом ссылается на пресловутую евроатлантическую солидарность, но ведь то же членство в НАТО и ЕС не мешает Италии, Словении, Греции, абсолютному большинству европейских стран активно сотрудничать и расширять партнерские связи с Россией. Чем хуже Албания? Но это вопрос, который должны задавать вы сами".

Александр Карпушин рассказал, что в Москве вызывают недоумение участившиеся в последнее время, и в местных СМИ, и в выступлениях ряда албанских руководителей абсолютно необоснованные обвинения в адрес России в "усилении влияния в Албании" с некоторым негативным подтекстом, в якобы стремлении дестабилизировать ситуацию в вашей стране. "Этими сказками пользуются все политические силы страны, принося тем самым возможность развития нашего сотрудничества в жертву межпартийной борьбе, - указал он. - Подавляющее большинство албанцев, с которыми мне приходится контактировать по долгу службы, отдают себе отчет в подлинном влиянии, оказываемом на ваши власти, в том числе посольствами ваших союзников.

Возможно, кто-то жалеет, что российское посольство не ведет себя так же, но подобная практика, как я уже говорил, идет вразрез с нашими принципами. В первую очередь мы ценим в наших партнерах самостоятельность и желание развивать многовекторное сотрудничество".

Посол также дал свою оценку тиражируемой в СМИ "Балканской эре протестов" в эти месяцы, отметив, что, по его мнению, ситуация в регионе излишне драматизируется.