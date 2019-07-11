МЧС: При пожаре в районе ТЭЦ в Мытищах пострадали 5 человек

Сейчас идет активная фаза тушения. В МЧС уточнили, что первый сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:11 по московскому времени.

В настоящее время группировка пожарных усилена до 157 человек и 52 единиц техники. К месту происшествия также вылетели два вертолета МИ-8 Московского авиационного центра с водосливными устройствами и два пожарных поезда.

Площадь пожара на ТЭЦ "Северная" в Мытищах составляет 200 кв. метров. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. По сообщениям ТАСС, причиной пожара мог стать взрыв, в настоящее время в районе ЧП наблюдается столб огня высотой 50 метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.