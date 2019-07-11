Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах

Подмосковный Роспотребнадзор проверит, как отразился пожар в районе ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах на состояние окружающей среды. Специалисты возьмут пробы воздуха с той территории, где было зафиксировано возгорание, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Особенно внимательно планируется исследовать воздух рядом с ближайшей к очагу возгорания жилой застройкой. Напомним, ранее на границу Мытищ и Москвы уже выезжала передвижная лаборатория столичного Мосэкомониторинга. По словам его представителей, автоматические станции контроля не обнаружили превышения вредных веществ на столичной территории.