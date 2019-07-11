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11.07.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роспотребнадзор возьмет пробы воздуха после пожара в Мытищах

Текст: Ирина Рыбникова

Подмосковный Роспотребнадзор проверит, как отразился пожар в районе ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах на состояние окружающей среды. Специалисты возьмут пробы воздуха с той территории, где было зафиксировано возгорание, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
При пожаре у ТЭЦ в Мытищах погибла женщина

Особенно внимательно планируется исследовать воздух рядом с ближайшей к очагу возгорания жилой застройкой. Напомним, ранее на границу Мытищ и Москвы уже выезжала передвижная лаборатория столичного Мосэкомониторинга. По словам его представителей, автоматические станции контроля не обнаружили превышения вредных веществ на столичной территории.

Происшествия ЧП Пожары Общество Экология Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Мытищи Пожар на территории ТЭЦ в Мытищах
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