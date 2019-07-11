Возле одной из крупнейших теплоэлектростанций Подмосковья - ТЭЦ27, расположенной рядом с городом Мытищи, взорвался газопровод. Первое сообщение на пульт оперативного дежурного МЧС поступил в 11.11 утра. Немедленно на место происшествия прибыли несколько расчетов пожарных. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, что и понятно, ведь ТЭЦ27 "Северная" - стратегический объект.

Станция построена в 1992 году и обеспечивает теплом и электроэнергией жителей Северного и Северо-Восточного округов Москвы, а также подмосковных Мытищ, всего примерно 1 миллион человек. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на ней, является природный газ.

Довольно быстро стало ясно, что пожар вспыхнул не на территории ТЭЦ. Взрыв газа прогремел поблизости, и лишь потом огонь перекинулся на трансформаторную будку. А затем еще и на находящееся на реконструкции здание коммерческой фирмы. Оно загорелось гораздо позже от сильного теплового воздействия, когда первоначальный очаг на газопроводе был уже потушен.

В начале пожара огненный факел достигал 50 метров в высоту, и выглядело все очень тревожно. Поэтому МЧС подстраховалось и оперативно перебросило в район пожара два вертолета Ка32 и два пожарных поезда.

Но их усилий не потребовалось, пожар потушили пеной с земли. Примерно час двадцать понадобилось на ликвидацию открытого горения факела на участке газопровода. В 14.00 была объявлена локализация возгорания всего пожара на общей территории в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен третий, повышенный номер сложности. Всего на борьбе с огнем были задействованы 157 человек и 56 единиц техники. На месте происшествия начала работу группа опытных криминалистов и следователей регионального главка СКР.

Но есть и хорошая новость. Пожар не скажется на ресурсоснабжении жителей Москвы и области. В минэнерго сообщили, что ТЭЦ-27 из-за пожара снизила мощность до нуля, но риска нарушения энергоснабжения нет. По информации ведомства, чтобы потребители не пострадали, из резерва вывели другие объекты генерации, увеличили мощность генерации на уже работающих станциях.

К сожалению, не обошлось без жертв и пострадавших. Как сообщили "Российской газете" в МЧС, погибла женщина-охранник. Еще 13 человек пострадали. Из них 12 человек помощь получили амбулаторно, на месте, один человек доставлен вертолетом в ожоговый центр больницы N 2 подмосковного Подольска.

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении в связи с пожаром уголовного дела по статье УК РФ "нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса" (часть 1 статьи 217.1 УК РФ).