В Приангарье исключили из "ЕР" мэра, спасавшего в паводок свой дом

Президиум иркутского регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить из партии оскандалившегося главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова за дискредитацию, сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Ранее в соцсетях появилось видео на котором очевидцы засняли, как техника выделенная для ликвидации последствий паводка оказалась направления на спасение личного коттеджа Сергея Худоногова. Как следует из сопроводительной подписи, от чиновника поступило указание, чтобы его собственность в зоне затопления восстанавливалась в первоочередном порядке.

- Сразу же после появления сообщений была создана специальная комиссия... Факт недостойного поведения был подтвержден, и на основании заключения комиссии президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии, - рассказал секретарь регодтеления ЕР Сергей Сокол.

Два дня назад губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в областной СК обращение, в котором просил расследовать ставшие достоянием общественности факты "противоправной" деятельности Сергея Худоногова. Ранее председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей.

Напомним, масштабные паводки в Иркутской области затопили 107 населенных пунктов в шести районах. В результате пострадали 10,8 тысяч жилых домов, в которых проживало 34 тысяч человек.