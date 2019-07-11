Новости

Количество пострадавших на пожаре в Мытищах увеличилось до 11 13:25
Как вернуть задаток после отказа покупать квартиру 13:12
Более 500 лесных пожаров произошло в Беларуси с начала года 13:12
Жителей Сочи предупредили о смерчах и грозовых ливнях 13:11
В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда 13:10
Вход на станцию московского метро "Ботанический сад" перенесут 13:07
Названы даты встречи по Сирии в Нур-Султане 13:03
Кабмин выделит пострадавшей от паводка Иркутской области еще 2,3 млрд рублей 13:01
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 13:00
В МЧС РФ заявили о ликвидации факельного горения у ТЭЦ "Северная" 13:00
СК на Ставрополье начал проверку после жесткой посадки Ан-2 12:59
У символа Крымского моста появится древний "родственник" 12:57
Над Чернобыльской АЭС появился самый крупный в мире саркофаг 12:57
Пожарные вертолеты вылетели тушить огонь у ТЭЦ в Москве 12:54
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве 12:50
Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара рядом с ТЭЦ-27 12:42
В Иркутской области 12 июля объявили днем траура по жертвам паводка 12:40
Минздрав Подмосковья уточнил данные о пострадавших при пожаре рядом с ТЭЦ 12:38
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38
Московские пожарные участвуют в тушении пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах 12:34
На Ставрополье в двух ДТП на одной трассе пострадали 10 человек 12:32
На "Славянском базаре в Витебске" с аншлагом прошел концерт Эмина 12:30
Видео: Пермячка открыла бутылку выстрелом из арбалета 12:28
В Приангарье исключили из "ЕР" мэра, спасавшего в паводок свой дом 12:27
Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд" 12:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Как выявить завышенные коммунальные платежи
Как выявить завышенные коммунальные платежи
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
В регионах изменились правила парковки, расчет тарифов на мусор и льготы семьям
11.07.2019 12:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Приангарье исключили из "ЕР" мэра, спасавшего в паводок свой дом

Текст: Дмитрий Мальков

Президиум иркутского регионального политсовета "Единой России" принял решение исключить из партии оскандалившегося главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова за дискредитацию, сообщает пресс-служба областного отделения партии.

Фото: Кирилл Ширицин/ТАСС
В Иркутской области паводок унес жизни 25 человек

Ранее в соцсетях появилось видео на котором очевидцы засняли, как техника выделенная для ликвидации последствий паводка оказалась направления на спасение личного коттеджа Сергея Худоногова. Как следует из сопроводительной подписи, от чиновника поступило указание, чтобы его собственность в зоне затопления восстанавливалась в первоочередном порядке.

- Сразу же после появления сообщений была создана специальная комиссия... Факт недостойного поведения был подтвержден, и на основании заключения комиссии президиум регионального политсовета принял решение об исключении Худоногова из партии, - рассказал секретарь регодтеления ЕР Сергей Сокол.

Два дня назад губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил в областной СК обращение, в котором просил расследовать ставшие достоянием общественности факты "противоправной" деятельности Сергея Худоногова. Ранее председатель правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка Виталий Мутко потребовал отстранить главу муниципалитета от исполнения обязанностей.

Напомним, масштабные паводки в Иркутской области затопили 107 населенных пунктов в шести районах. В результате пострадали 10,8 тысяч жилых домов,  в которых проживало 34 тысяч человек.

Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область СФО Красноярский край Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае Мэрские хроники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ПФР прокомментировали информацию о задержании замглавы фонда
Следователи начали проверку после хлопка газа в жилом доме в Москве
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Курс доллара опустился ниже 63 рублей