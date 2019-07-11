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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Запущенные с Плесецка военные спутники вышли на расчетные орбиты

Четыре военных спутника, запущенные в среду с космодрома Плесецк, вышли на расчетные орбиты.

"Ракета-носитель "Союз-2.1В" в установленное время доставила космические аппараты", - сообщили в Минобороны России. Там отметили, что все предстартовые операции, а также запуск и выведение на орбиту прошли в штатном режиме.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Отправленный с Восточного спутник "Метеор-М" выведен на орбиту

Ракета "Союз-2.1В" с четырьмя спутниками на борту стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области 10 июля в 20:14 по московскому времени.

"Данный запуск боевые расчеты ВКС РФ в 2019 году провели уже второй раз. Впервые ракета этой модификации была запущена в декабре 2013 года, а второй ее запуск состоялся два года спустя", - сообщили в российском военном ведомстве.

Добавим, что ракета-носитель "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых завершилась в 2012 году.

Общество Космос Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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