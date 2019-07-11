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11.07.2019 13:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В пещере под трассой "Таврида" обнаружили неизвестные науке минералы

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Неизвестные науке минералы обнаружены учеными при исследовании карстовой пещеры под трассой "Таврида", открытой в прошлом году на Крымском полуострове. Об этом рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Фото: iStock
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Уникальный фосфатный минерал образовался в результате взаимодействия помета летучих мышей с природными материалами, из которых образована пещера.

- Образовалась тонкая корка уникальных фосфатных минералов, которые пронизаны некими бактериальными матами, - рассказал Самохин. - Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это уникальное образование.

Пещера была местом обитания летучих мышей, и уже около миллиона лет экоситсема подземелья полностью изолирована от внешнего мира. Благодаря этому здесь образовался своеобразный музей под землей. На сегодняшний день открытая в Крыму пещера является самой древней из известных на территории России.

По предварительным оценкам, ее возраст составляет около пяти-шести миллионов лет. Возраст найденных в ней окаменелостей оценивается в 1,5-2 миллиона лет. Специалистам еще предстоит провести радиоуглеродный анализ для установления более точных временных промежутков.

Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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