В пещере под трассой "Таврида" обнаружили неизвестные науке минералы

Неизвестные науке минералы обнаружены учеными при исследовании карстовой пещеры под трассой "Таврида", открытой в прошлом году на Крымском полуострове. Об этом рассказал председатель Совета Российского союза спелеологов Геннадий Самохин.

Уникальный фосфатный минерал образовался в результате взаимодействия помета летучих мышей с природными материалами, из которых образована пещера.

- Образовалась тонкая корка уникальных фосфатных минералов, которые пронизаны некими бактериальными матами, - рассказал Самохин. - Здесь еще все это развивается. Мы стараемся объяснить продолжающиеся процессы. Мы еще не знаем всю минералогию. Это уникальное образование.

Пещера была местом обитания летучих мышей, и уже около миллиона лет экоситсема подземелья полностью изолирована от внешнего мира. Благодаря этому здесь образовался своеобразный музей под землей. На сегодняшний день открытая в Крыму пещера является самой древней из известных на территории России.

По предварительным оценкам, ее возраст составляет около пяти-шести миллионов лет. Возраст найденных в ней окаменелостей оценивается в 1,5-2 миллиона лет. Специалистам еще предстоит провести радиоуглеродный анализ для установления более точных временных промежутков.