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11.07.2019 00:58
Рубрика: В мире

Спикер кнессета: Украина планирует перенести посольство в Иерусалим

Группа украинских депутатов занимается разработкой закона о переносе посольства этой страны в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Этот документ, как они полагают, может быть принят уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер израильского парламента Юлий Эдельштейн.

"Украинские гости [...] рассказали о своих усилиях по продвижению закона о переносе посольства Украины в Иерусалим и выразили надежду, что смогут провести этот закон в Раде еще до выборов", - приводит слова Эдельштейна РИА Новости.

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Отметим, что упомянутые политиком выборы намечены на 21 июля.

Известно, что в Израиль приезжали члены межпарламентской группы дружбы Украина-Израиль, которую возглавляет народный депутат Георгий Логвинский.

Напомним, ранее свои посольства из Тель-Авива перенесли США и Гватемала. О таких планах также сообщали Австралия, Румыния и Молдавия. Эта ситуация дестабилизирует обстановку на Ближнем Востоке и провоцирует очередной виток палестино-израильского конфликта.

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