В Госдуме оценили значение разговора Путина и Зеленского

Как ранее сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц, также речь шла о возможности продолжения контактов в нормандском формате.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду, что после первого разговора президентов России и Украины "наконец появится конструктив".

- Пока лично я занимаю позицию здорового пессимизма, - сказал он журналистам. - Но, безусловно, ситуацию нужно сдвигать и возобновлять двусторонние отношения.

Парламентарий уверен, что российско-украинский диалог не должен буксовать на таком же низком уровне, как при режиме Петра Порошенко.

- Архиважно достигнуть прогресса, - подчеркнул Слуцкий. - В частности, ожидал бы скорейшего решения вопроса по освобождению гражданина России Кирилла Вышинского, который совершенно необоснованно задержан и содержится в украинской тюрьме.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников поделился расчетами, что беседа лидеров может повлечь ослабление антироссийских настроений в Киеве. Однако она вряд ли станет решающим моментом на пути к урегулированию украинского кризиса, констатировал парламентарий в комментарии ТАСС.

Он напомнил, что сегодня же Зеленский заявил, что не нужно "никакой федерализации и, если русский язык, то только в Донбассе".

И все же разговор президентов "даст основания поменьше спекулировать на том, что к России на Украине вообще прикасаться нельзя". К тому же, у президентов могут сложиться "какие-то личные отношения, которые могут помочь в решении государственных задач", резюмировал Калашников.