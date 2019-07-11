Новости

Умер актер Майкл Слеггс 13:44
Звезда "Очень странных дел" может сыграть в новом фильме Marvel 13:00
Появились доказательства инсценировки отравления Алибасова 12:38
Фото: Ольга Бузова пострадала на съемках шоу "Форт Боярд" 12:22
"Одна мобила, одна могила": Джигурда озвучил злодея в индийском боевике 12:02

Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру

Новости
    11.07.2019, 14:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Capella Film Фото: youtube.com/ Capella Film
Фото: youtube.com/ Capella Film

Вслед за Розенкранцем и Гильденстерном "сольным" фильмом обзавелся еще один персонаж "Гамлета" - Офелия. Причем, в отличие от трагикомедии Стоппарда, картина Клэр Маккарти решена в формате зловещего, предельно мрачного триллера.

Локализованный трейлер опубликован на YouTube-канале Capella Film.

"Новое прочтение великой трагедии Шекспира "Гамлет". Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана", - сообщает синопсис, не оставляя уверенности, что чувства молодых смогут преодолеть саму смерть.

В ролях: Дейзи Ридли ("Звездные войны"), Наоми Уоттс ("Кинг-Конг", "Твин Пикс"), Клайв Оуэн ("Больница Никербокер", "Идентификация Борна"), Том Фелтон ("Гарри Поттер"), Джордж МакКей ("Капитан Фантастик").

Фото: kinopoisk.ru
Вышли тизер и трейлер продолжения японского "Звонка"

Премьера - 25 июля.

Клэр Маккарти - австралийская режиссер, сценарист, продюсер, художник и актриса.

Офелия - молодая дворянка, возлюбленная Гамлета, дочь Полония и сестра Лаэрта. Персонаж вымышленный, но, возможно, имеющий реальный исторический прототип - Катарину Гамнет, упавшую в реку Эйвон и погибшую в декабре 1579-го. Официальная версия - девушка оступилась, когда несла тяжелые ведра. Но ходили слухи, что причиной смерти Гамнет была несчастная любовь.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Вышли тизер и трейлер продолжения японского "Звонка" 11:35
Forbes назвал певицу Тейлор Свифт самой высокооплачиваемой звездой 10.07.2019
Вышел трейлер фильма ужасов с Ольгой Куриленко "Комната желаний" 10.07.2019
Сэм Рэйми заявил о планах снять новых "Зловещих мертвецов" 10.07.2019
⧣ Соединенное Королевство
Фото: Сергей Куксин/ РГ
Стинг отменил еще три концерта из-за болезни 10.07.2019
Роулинг опровергла информацию о съемках сериала по "Гарри Поттеру" 09.07.2019
Стинг отменил концерт из-за болезни 09.07.2019
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел русский трейлер "Малефисенты 2" с Анджелиной Джоли 08.07.2019
Новый "Король лев" будет на полчаса длиннее оригинала 06.07.2019
Вышел трейлер ремейка культового хоррора "Лестница Иакова" 05.07.2019
⧣ экранизации
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Мэрилин Мэнсон сыграет в экранизации "Противостояния" Стивена Кинга 10.07.2019
Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" 10.07.2019
Умер создатель "Бравого солдата Швейка", продюсер Артур Браунер 08.07.2019