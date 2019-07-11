Вышел русский трейлер фильма "Офелия" по Шекспиру

Вслед за Розенкранцем и Гильденстерном "сольным" фильмом обзавелся еще один персонаж "Гамлета" - Офелия. Причем, в отличие от трагикомедии Стоппарда, картина Клэр Маккарти решена в формате зловещего, предельно мрачного триллера.

Локализованный трейлер опубликован на YouTube-канале Capella Film.

"Новое прочтение великой трагедии Шекспира "Гамлет". Темные времена настали в королевстве. Правитель мертв, а его трон занял самозванец и убийца. Гамлет, законный наследник престола, клянется отомстить за отца. Сердце принца способна смягчить лишь прекрасная Офелия. Ради него она готова оставить двор и пойти против тирана", - сообщает синопсис, не оставляя уверенности, что чувства молодых смогут преодолеть саму смерть.

В ролях: Дейзи Ридли ("Звездные войны"), Наоми Уоттс ("Кинг-Конг", "Твин Пикс"), Клайв Оуэн ("Больница Никербокер", "Идентификация Борна"), Том Фелтон ("Гарри Поттер"), Джордж МакКей ("Капитан Фантастик").

Премьера - 25 июля.

Клэр Маккарти - австралийская режиссер, сценарист, продюсер, художник и актриса.

Офелия - молодая дворянка, возлюбленная Гамлета, дочь Полония и сестра Лаэрта. Персонаж вымышленный, но, возможно, имеющий реальный исторический прототип - Катарину Гамнет, упавшую в реку Эйвон и погибшую в декабре 1579-го. Официальная версия - девушка оступилась, когда несла тяжелые ведра. Но ходили слухи, что причиной смерти Гамнет была несчастная любовь.