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Вышли тизер и трейлер продолжения японского "Звонка"

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    11.07.2019, 11:35
Текст:   Козьма Лоханкин

Японский режиссёр Хидэо Наката, снявший дилогию "Звонок", вернулся к прославившей его франшизе, основанной на романе Кодзи Судзуки.

Сегодня на жанровом кинофестивале Fantasia в Монреале состоится премьера третьего фильма серии, который называется "Садако" - по имени мёртвой девочки, известной своей привычкой зловеще выбираться из колодца и телевизора (в американских версиях её зовут Самара).

Как и киноделы из США, Наката решил актуализировать мир "Звонка", так что одним из героев стал видеоблогер, соприкасающийся с проклятием Садако. Главная героиня - его сестра Маю (Эридза Икэда, работавшая на озвучке "Острова собак" Уэса Андерсона), няшная психолог-консультант, которой попадается необычная пациентка, тоже, понятно, связанная с этой мрачной историей.

В Сети поочерёдно появились тизер и трейлер новой ленты, призванных продемонстрировать: несмотря на стремление соответствовать духу времени, классику Наката тоже забывать не намерен.

Первая экранизация "Звонка" Судзуки появилась на японском ТВ в 1995-м. В 1998-м и 1999-м вышли "Звонок" и "Звонок 2" Накаты. В 2002-м появился голливудский ремейк Гора Вербински, а ещё через три года - его сиквел, который снял сам Наката.

Был ещё снятый в Японии кроссовер с "Проклятием" - "Проклятые. Противостояние" (Sadako vs. Kayako, 2016), но о нём лучше и вовсе не вспоминать.

А два года назад состоялась премьера "Звонков" Хавьера Гутьеррес, третьего фильма в американской линейке. Наша рецензия - здесь.

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