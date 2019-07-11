В городе из Ветхого завета найдено захоронение ханаанских воинов

Археологи из Британского музея при раскопках в древнем городе Сидоне на юге Ливана обнаружили могилы высокопоставленных ханаанских воинов XIX века до нашей эры

Об открытии сообщает The History Blog. Могилы были обнаружены исследователями из Британского музея, которые вот уже 21 год проводят раскопки в Сидоне. Этот город неоднократно упоминается в Ветхом и Новом завете.

Всего за два десятилетия археологи обнаружили 171 древнее захоронение. В этом сезоне они нашли две могилы, которые хорошо сохранились. В них находились останки двух взрослых мужчин.

Ученые считают, что это были ханаанские воины. В могилах найдены бронзовые кинжалы и пояса, что говорит о высоком социальном статусе погребенных.

Кроме того, у их ног были обнаружены кости коз или овец, то есть животные должны были сопровождать умерших в загробном мире. По словам главы археологической группы Клода Думет-Серхала, найденные кинжалы не использовались в битвах - они были отличительным знаком представителей воинской элиты.

"Ханаане не хоронили своих умерших подобным образом, если только те не принадлежали к аристократическому классу их общества, - говорит Думет-Серхал. - ДНК, взятая ранее из других найденных здесь же ханаанских могил, была сравнена с ДНК 100 современных ливанцев. Анализ показал, что 95 процентов ливанцев имеют ханаанские корни".

Пояса и кинжалы будут переданы в музей Сидона и займут место рядом с артефактами, найденными здесь ранее.